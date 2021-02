Ile Maurice: Salaire minimal - Une allocation spéciale pour atteindre le seuil de Rs 10 575

Tous les employés indistinctement doivent toucher le salaire minimal.

Le salaire de base doit aussi inclure la Negative Income Tax. Or avec les Workers' Rights (Payment of Special Allowance 2021) Regulations 2021 promulguées le 25 janvier dernier, des employés ne touchant ni le salaire minimal ni la Negative income tax auront droit à une allocation spéciale pour atteindre le seuil du National Minimum Wage, qui est actuellement de Rs 10 200.

Cela concerne les secteurs tournés vers l'exportation et non-export. Le salaire minimal pour le secteur non-export est de Rs 10 075 et celui du secteur d'exportation de Rs 9 375 par mois. Pour corriger cette anomalie, une réglementation permet aux employés exclus de percevoir une allocation de Rs 500 par mois de la Mauritius Revenue Authority (MRA) pour se rapprocher du salaire minimal. Ceux qui travaillent dans les usines et entreprises tournées vers l'exportation, vont recevoir Rs 1 200 par mois, qui inclut les Rs 860 et Rs 360 déjà dues. De plus, la somme de Rs 140 sera ajoutée comme une partie de la compensation salariale. Ce qui fait que le salaire s'ajustera à Rs 10 575 par mois.

Les travailleurs étrangers toucheront uniquement Rs 860, ce qui leur fera un salaire minimal de Rs 10 235 contre Rs 9 375 précédemment. Les employés du secteur d'exportation touchant plus de Rs 10 575 et moins de Rs 50 235 recevront Rs 140 comme une partie de la compensation salariale. Lors de l'introduction du salaire minimal et de la Negative Income Tax, le secteur d'exportation et certains secteurs non-export étaient exclus. Pour faire appliquer le salaire minimal national, la MRA a décidé d'offrir cette allocation du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les employés qui ne la perçoivent pas doivent en informer leur employeur ou faire une demande à la MRA.