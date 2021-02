Angola: Gelson Dala élu meilleur sur le terrain

Luanda — L'Angolais Gelson Dala a été élu meilleur joueur sur terrain lors du triomphe de son équipe, Rio Ave, contre Vitória de Guimarães, 3-1, en match comptant pour la 19e journée de la Ligue portugaise de football, disputé samedi.

Pour couronner sa bonne forme, l'ancien joueur du Primeiro d'Agosto a inscrit le troisième but de son équipe et fait deux passes décisives.

Carlos Mané et Rafael Camacho ont marqué les deux premiers buts de Rio Ave, tandis que Quaresma a marqué le but d'honneur de Vitória.

Après le prix décerné par Sport TV, le footballeur s'est dit content du fait, mais a préféré mettre l'accent de son discours sur le collectif.

«Je pense que c'était un super match pour notre équipe. Nous avons bien fait de la première à la dernière minute.

Vitória n'est pas n'importe quel adversaire, mais notre union a fait la différence », a-t-il ajouté.

Avec cette victoire, l'équipe de Vila do Conde compte 22 points et se hisse à la neuvième place du classement. Vitória de Guimarães compte 31 points en sixième position.

Jusque-là considéré comme un remplaçant "de lux", Gelson Dala a convaincu l'équipe technique pour sa qualité, étant actuellement plus intégré dans le 11 initial.

Dans l'attaque de son équipe, l'attaquant a la concurrence de Mehdi Taremi (Iran), Ronan (Brésil), Bruno Moreira (Portugal) et Said Ahmed Said (Ghana).

