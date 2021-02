Angola: Production agricole avec une croissance de 5 pour cent

Malanje (Angola) — La production agricole nationale a enregistré, en 2020, une croissance de l'ordre de 5 pour cent par rapport à l'année 2019, a annoncé samedi, à Malanje, le ministre d'État pour la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior.

Sans donner de chiffres, le ministre, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec des hommes d'affaires locaux, a précisé que de telles données, bien que provisoires, révèlent l'impact positif des politiques de l'Exécutif conduisant à la maximisation de la production nationale, malgré les facteurs défavorables, notamment la crise sanitaire causée par le Covid-19.

"Le pari sur la production nationale n'est plus simplement une expression discursive, mais une pratique à tous les niveaux", a-t-il souligné, ajoutant que la stratégie commence à être de plus en plus internalisée par les Angolais, visant à changer la structure économique du pays.

En conséquence, il a noté la réduction des importations alimentaires de 24 pour cent en 2020, ce qui signifie une augmentation de la consommation de la production nationale.

Le ministre a souligné la marche continue dans ce sens, afin de solidifier l'économie, d'améliorer les revenus des entreprises et de créer plus d'emplois.

Manuel Nunes Júnior comprend que plus que durable, l'économie doit être orientée vers la durabilité et la solidité, et ne doit pas dépendre d'un seul produit à un prix extraordinaire en termes de taxes et d'exportations, c'est pourquoi l'Exécutif prend des mesures «courageuses», afin de changer le paradigme actuel.

En revanche, il a salué la contribution du secteur agricole privé de Malanje à l'augmentation de la production céréalière, avec un accent sur le maïs, dont les effets seront significatifs en termes macroéconomiques pour le pays.

Lors de la réunion, à laquelle ont également assisté le ministre du Commerce et de l'Industrie, Victor Fernandes, et celui de l'Énergie et des Eaux, João Baptista Borges, les hommes d'affaires ont demandé l'ouverture d'une représentation de la Banque de développement d'Angola dans chaque province, pour faciliter le traitement des processus de demande de crédit et éviter les retards dans la concession.

Ils ont également souligné la dégradation des voies d'accès aux zones de production comme l'un des principaux facteurs qui entravent la circulation des produits des campagnes vers les grands centres de consommation.

La fluctuation du prix de la farine de blé, matière première pour la production de pain, faisait également partie des préoccupations de la classe entrepreneuriale locale.

En réponse à l'inquiétude concernant l'écoulement de la production, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Victor Fernandes, a rappelé qu'un appel d'offres sera prochainement lancé pour attribuer 500 véhicules à des opérateurs de commerce et de distribution dans les 18 provinces du pays.

Concernant la variation du prix de la farine de blé, il a dit que, bien que le pays dispose de trois usines, la difficulté réside dans le fait que la matière première (blé) est en majorité exportée.

Il a soutenu qu'avec la réserve alimentaire stratégique, déjà approuvée, l'intervention débutera chaque fois qu'il y aura une tendance spéculative dans le prix de la farine de blé, en même temps qu'il a dit que l'introduction de la farine de manioc était en cours.

Le ministre d'État pour la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a terminé samedi après-midi une journée de travail de deux jours à Malanje, où il a pris connaissance de la réalité sociale et économique de la région.

Lors de son séjour dans la région, il a visité la Biocom (Société de Bioénergie d'Angola), le Pôle Agro-industriel de Kizenga, les fermes Cristalina et PIPE, situées dans la municipalité de Malanje.

Il a également noté le degré d'exécution des travaux dans le centre de Malanje, l'infrastructure intégrée du quartier de Canâmbua, entre autres projets.

