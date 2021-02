Maroc: Le MP condamne fermement le "comportement absurde" de la chaîne algérienne "Echourouk"

Rabat — Le parti du Mouvement populaire (MP) a fermement condamné le "comportement absurde" de la chaîne algérienne "Echourouk" qui a diffusé une émission attentatoire au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi.

Il s'agit-là d'un comportement dépourvu de tout professionnalisme et ne respectant guère les règles des chartes et coutumes internationales, a affirmé dimanche le secrétariat général du MP dans un communiqué, soulignant que le Maroc est fort de sa monarchie sage et de l'unité de son front intérieur, de ses institutions et de la qualité de ses choix constitutionnels et démocratiques.

De tels agissements odieux sont la preuve irréfutable des échecs diplomatiques successifs que subissent les dirigeants algériens et de leur désespoir face aux victoires diplomatiques du Royaume et aux initiatives menées sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a souligné le communiqué, relevant que ces initiatives ont consacré la marocanité du Sahara, consolidé le processus démocratique et les bases d'un modèle de développement pionnier aux niveaux régional, continental et international.

Dans le même contexte, le Mouvement populaire a rappelé que l'atteinte à la personne du Roi, représentant suprême de la nation marocaine, est une ligne rouge, relevant que le parti est prêt à prendre et soutenir toutes les initiatives en réponse à cette attaque inadmissible à l'encontre du symbole du Royaume qui restera un lieu de tolérance et de vivre-ensemble.

Le parti a également appelé les consciences vives du peuple algérien frère à intervenir pour mettre un terme à l'absurdité et au mépris qui ne servent guère les intérêts et les attentes légitimes des deux peuples unis par l'histoire, les langues, la religion et la communauté de destin.