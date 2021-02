Ile Maurice: Private Prosecution - Yogida Sawmynaden revient en cour comme député

Yogida Sawmynaden est en cour de Port-Louis ce lundi 15 février. L'ex-ministre du Commerce se trouvera dans le box des accusés comme «simple» député.

Il comparait dans le cadre de la Private Prosecution que lui intente Smila Kistnen pour emploi présumé fictif de Constituency Clerk. La dernière audience a eu lieu le 29 janvier et la séance a à nouveau été fixée à aujourd'hui à la demande de Raouf Gulbul, l'avocat de Yogida Sawmynaden.

Depuis la dernière fois, il y a eu des développements : la démission du ministre, mercredi 10 février, et sa convocation, le même jour, au Central Criminal Investigation Department (CCID). Interrogatoire qui a capoté parce que Raouf Gulbul a affirmé que son client répond déjà de la même charge d'emploi fictif devant le tribunal de Port-Louis. Alors qu'au tribunal, il contestait le fait que la citoyenne Simla Kistnen ait déposé une charge provisoire contre l'ex-ministre et affirmait que c'était à la police de démarrer une enquête. «The Court cannot investigate. There should be an enquiry by police who brings provisional charge.»

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) aussi s'était vu donner la garantie, le 12 janvier, par le patron du CCID, Heman Jangi, que l'enquête policière avancerait. Mais comment, si l'avocat du suspect bloque l'enquête policière par un point de droit, démarche d'ailleurs critiquée par des confrères ?

La position du représentant du DPP sera donc intéressante à entendre ce matin.