Madagascar: Talata Volonondry - Les pro-ANR montrent leurs muscles

Le collectif des partisans du président Andry Rajoelina se sont donné rendez-vous sur la colline d'Ambohimagavelona à Talata Volonondry samedi pour un reboisement.

Une réponse du berger à la bergère. Les pro-ANR ont également effectué samedi une démonstration de force à Ambohimahavelona. Ils ont fait d'une pierre deux coups. D'abord montrer que les résultats de l'élection présidentielle de 2018 restent intacts, que les partisans du président Andry Rajoelina sont toujours derrière lui, et effacer l'impression laissée par l'excursion de l'opposition il y a une semaine à Imerinkasinina. Ensuite accomplir un acte citoyen à travers le reboisement et contribuer à la concrétisation de l'un des velirano du président en l'occurrence la reforestation du pays à travers le reboisement de 6 millions d'arbres.

La couleur orange a supplanté le rouge d'Imerinkasinina samedi. Parmi la foule cosmopolite, on distinguait députés,sénateurs, le gouverneur d'Analamanga Hery Rasoamaromaka, des ministres ainsi qu'Augustin Andriamananoro, le directeur exécutif des projets présidentiels. Tout le monde voulait montrer solidarité et soutien au Président. La hache de guerre est ainsi loin d'être enterrée entre les deux camps. La Saint-Valentin ne les a pas, hélas rapprochés. L'amour n'était pas le plus grand. Certes, les discours haineux et agressifs n'ont pas été entendus mais le leitmotiv était clair, le message bien décodé.

Apaisement

Il s'agit de montrer qu'il y a du monde derrière le président et qui est prêt à défendre à tout prix son choix ainsi que de prouver qu'en terme d'effectif et de soutien, les pro-ANR sont loin de souffrir de la comparaison avec les partisans de Miara-Manonja. Ils se sont remontés un peu le moral après l'uppercut encaissé de la semaine passée.

Quelques signes d'apaisement ont été notés pourtant ces derniers jours à l'image du retrait de la Radio Antsiva et de Radio Tana de la plateforme Tambatra, au nom de la préservation de l'unité nationale et pour éviter une escalade qui pourrait aboutir à des affrontements directs entre les partisans des deux camps.

Des appels pour l'arrêt des émissions Miara-Manonja et Tambatra ont été entendus mais visiblement cela n'a pas eu d'effet.

Samedi, les tons on t baissé dans Miara-Manonja. Les mots étaient bien pesés. La verve à Imerinkasinina a donné place à une modération. Les incitations à l'insurrection ont été abandonnées. Du coup, les ténors étaient méconnaissables et confus. On avait du mal à saisir leur message. On se demande comment ils vont requinquer leurs partisans. En face, les pro ANR ont repris du poil de la bête.