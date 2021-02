Madagascar: Opposition - Le régime resserre l'étau

Samedi dernier a été annoncée comme une « journée spéciale » pour les opposants.

L'opposition n'est pas prête à abandonner. Au contraire, elle est plus que déterminée. Et même si elle se trouve avec une marge de manœuvre de plus en plus réduite, les griffes du régime ne les font pas reculer, ont laissé entendre les députés Hanitra Razafimanantsoa et Fidèle Razara Piera. Samedi dernier, les opposants ont annoncé une « journée spéciale » et l'émission « Miara-manonja » a changé de style mais ne perd pas sa virulence. Elle a été organisée depuis le district de Soavinandriana, a-t-on su. Sur la page officielle de l'émission, on affirme qu'elle a été organisée à Itasy. Dans la Capitale, les éléments des forces de sécurité ont investi différents points stratégiques de la ville.

Haine. Le régime a déjà mis en garde l'opposition concernant les discours de haine et la velléité de semer le trouble. Au sein du gouvernement, on réitère à plusieurs reprises que toute tentative de déstabilisation ne sera en aucun cas la bienvenue et mérite la répression. Et les forces de l'ordre, qui sont déjà mobilisées, se sont montrées intraitables sur ce sujet. La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, quant à elle, a « rappelé à l'ordre » les députés du Tiako i Madagasikara concernant leurs attributions en tant que parlementaires.

Gendarmerie. Mais les opposants ne vont pas céder et attisent la tension. Dans le camp du régime, la riposte risque de monter également en degré. La semaine dernière, les premières sanctions ont commencé à tomber. La chaîne MBS a été empêchée de diffuser sur satellite « car l'incitation à la haine et à l'insurrection est avérée », s'est justifié le ministre de la Justice, Johnny Richard Andriamahefarivo. Une procédure judiciaire a été, en effet, engagée par la chaîne pour revenir parmi les chaînes satellitaires. Vonison Andrianjato, quant à lui, a été convoqué par la gendarmerie et risque de faire face à la justice. Il a été pointé du doigt par les partisans du régime pour avoir véhiculé la démission du chef du gouvernement suite à une brève sortie du concerné à La Réunion pour un contrôle médical. Jusqu'à présent, cet ancien ministre de la Communication n'a pas répondu à la convocation et reste introuvable.