Afrique: Notre action en 2020

communiqué de presse

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante présente au Burkina Faso depuis 2006. Il a pour mission de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés ou d'autres situations de violence, et de leur porter assistance.

Depuis le 1er janvier 2020, le CICR a renforcé sa présence au Burkina avec la transformation de sa Mission en Délégation avec une plus grande opérationnalisation des sous-délégations de Djibo, Fada N'Gourma et Ouahigouya afin de renforcer sa proximité avec les populations des zones les plus affectées et d'apporter une réponse aux besoins les plus urgents. Ses activités sont souvent menées avec la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF). Voici les principaux faits et chiffres de janvier à décembre 2020.

133 200 enfants de moins de 5 ans ont été suivis pour malnutrition et/ou vaccinés.

28 700 personnes déplacées de Djibo (Sahel) ont reçu, 5 fois, une aide alimentaire.

51 000 déplacés et populations hôtes ont un meilleur accès à l'eau potable grâce à la réparation de 93 pompes à motricité humaine et la réalisation de 9 autres dans les régions du Sahel, Centre-Nord, Nord, Est et Boucle du Mouhoun.

3 700 détenus ont été visités dans 14 lieux de détention permanents et transitoires dans les régions du Centre, Centre-Nord, Nord, Est et Hauts-Bassins.

2 000 éleveurs de Djibo, Déou et Oursi ont reçu 150 tonnes d'aliments bétails et 4 000 blocs de pierres à lécher.