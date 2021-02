Sénégal: Société civile - «Un contre-pouvoir, pas une opposition», estime Me Assane Dioma Ndiaye

Aux détracteurs des organisations et mouvement se réclamant de la société civile, accusant leurs membres d'opposants encagoulés, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), Me Assane Dioma Ndiaye, s'inscrit en faux et estime que la société civile est «un contre-pouvoir et est du côté de la vulnérabilité, pas une opposition».

Selon l'avocat Assane Dioma Ndiaye, joint au téléphone, samedi, «ceux qui soutiennent que la société civile ne soutient pas et/ou n'acclame pas l'Etat ont tout faux». Il souligne que «c'est un mauvais procès car nous nous félicitons à chaque fois de tous les actes positifs et des bonnes pratiques qu'il pose tout comme nous rappelons aux citoyens qui sortent du cadre légal ou sont poursuivis à se conformer aux lois et règlements en vigueur».

Pour le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), «s'il est vrai que nous devons être à équidistance, nous devons veiller à ce que l'équilibre, l'équité et l'impartialité de la Justice ainsi que la proportionnalité soient garantis pour assurer la stabilité du pays, respecter l'Etat de droit et l'indépendance de la Justice, mécanisme régulateur, en ayant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la Nation». Me Ndiaye juge toutefois «illusoire de s'attendre à ce que la société civile soit à la rampe de l'Etat surtout quand, en tant que seul détenteur légal de la contrainte publique, avec sa panoplie de moyens, ils les utilisent à des fins politiques pour éliminer des adversaires».

Respect de la présomption d'innocence

Tout en rappelant que «c'est là où on nous entend parce que c'est là où on a besoin de nous, société civile, où nous devons être», il pense que « le pouvoir arrête le pouvoir». Dans cet optique, le président de la Lsdh estime qu'«il faut qu'il y'ait une société civile qui puisse servir de contre-pouvoir au pouvoir politique équivalent à un pouvoir». A défaut, poursuit-il, «elle n'aurait pas sa raison d'être». Pour lui, «la société civile est là pour les couches vulnérables, pour servir de rempart à tous les citoyens, sujets de droit, qui estiment que leurs droits sont violés et rappeler les principes».

Pour autant «nous ne cautionnerons jamais des entorses qui ne sont pas conformes à la loi ou des actes aux antipodes de la citoyenneté». Aussi, sur le débat polémique sur l'affaire de viol supposé opposant le leader du parti «Pastef/Les patriotes» à une dame, tout en reconnaissant à toute victime «le droit à un procès équitable», il invite l'opinion à savoir raison garder et plaide le respect de la présomption d'innocence.

Par conséquent, il ne saurait cautionner le fait que «sur la base de simples déclarations et allégations, qu'on puisse entamer de manière irrémédiable ou rédhibitoire l'honorabilité, la crédibilité et la liberté d'aller et venir d'une personne et qui pourrait être lourde de conséquences pour la présomption d'innocence, la stabilité sociale et l'idéal démocratique». Mamadou Lamine DIEYE