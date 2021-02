Congo-Kinshasa: Nord - Kivu - La délégation des membres du conseil de sécurité de l'ONU rencontre le gouverneur

La délégation des membres du conseil de sécurité des Nations-Unies en séjour au Nord-Kivu, a rencontré le gouverneur de province Carly Nzanzu, samedi 13 février, au gouvernorat de province.

Les deux parties ont discuté de plusieurs sujets; entre autres, la question de la justice, l'impunité et la collaboration entre la MONUSCO et les autorités congolaises dans la lutte contre les groupes armés en province. La délégation du conseil de sécurité de l'ONU, conduite par le diplôme Belge, estime que le processus DDR est essentiel pour une paix durable en RDC. Mais seulement, ce processus connait beaucoup de défis. Le chef de la délégation et directeur politique des Affaires étrangères Belge Axel Kenes, affirme apporter leur soutien aux actions du gouverneur de province dans la lutte contre l'impunité.

« Le gouverneur et la délégation ont partagé l'importance de la lutte contre l'impunité. Nous soutenons pleinement son action à cet égard. La question de la justice, nous avions eu aussi ce matin un entretien avec le Dr. Mukwege, qui nous a encore rappelé l'importance de la justice dans laquelle, paix et développement sont impossible. Le soutien à tout ce qu'on fait en termes de désarment, démobilisation et réintégration est essentiel pour une paix durable en RDC. Mais ce sont des efforts qui ne sont pas sans défis. On sait que pour obtenir une réintégration durable, il faut que cette réintégration se fasse dans l'esprit des communautés. Et ça, c'est du reste, le défi du présent et de l'avenir ; Veuillez à ce que les miliciens qui ont laissé tomber les armes, rentrent durablement dans les communautés», a déclaré le chef de la délégation des membres du conseil de sécurité de l'ONU.