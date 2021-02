Congo-Kinshasa: Journée mondiale pour un internet plus sûr - Facebook et Fally Ipupa lancent une campagne de sensibilisation

Dans le cadre de la célébration de cette journée, nous nous associons également avec le chanteur vedette Fally Ipupa et le groupe Media Trace pour une campagne de 21 jours autour d'une vidéo encourageant chacun à adopter un comportement responsable en ligne.

La campagne vise à encourager les gens à adopter une approche globale pour faire de cette plateforme un endroit meilleur pour tous. Pour ce faire, Facebook rédige des règles claires sur ce qui est autorisé ou non sur sa plateforme, il développe des technologies sophistiquées pour détecter et prévenir les abus, et il fournit des outils et des ressources utiles pour que les gens puissent contrôler leur expérience ou obtenir de l'aide.

« Nous avons mis en place des règles strictes contre la publication de contenus préjudiciables, y compris l'intimidation et le harcèlement, le suicide et l'automutilation, l'exploitation des enfants par l'image et la manipulation psychologique, les images intimes non consenties (NCII), le chantage, la traite des êtres humains », confie Facebook.

Dans l'éventualité où une personne serait la cible d'un comportement indésirable, le réseau social offre aux gens la possibilité de contrôler leur expérience grâce à des outils de signalement « nous avons créé le Facebook Safety Advisory Board, qui regroupe les principales organisations de sécurité sur Internet dans le monde entier, et nous travaillons avec des centaines d'autres experts dans leur domaine », a fait savoir la plateforme.

En Afrique Francophone, lorsque les gens se connectent à Internet, c'est souvent pour utiliser la plateforme de Facebook pour partager leurs histoires, voir le monde à travers les yeux des autres et se connecter avec leurs amis et leur famille. Mais rien de tout cela n'est possible si chacun ne se sent pas en sécurité en utilisant les différentes applications proposées par la plateforme.