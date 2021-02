Afrique: Inauguration du nouveau bureau de développement régional de la FIFA à Kigali - Infantino en campagne déguisée

Pour l'inauguration du nouveau bureau de développement régional de la Fifa qui ne sera opérationnel qu'à partir du 1er avril prochain, Gianni Infantino a décidé, à moins d'un mois de l'élection du président de la CAF, de convier, le 19 février prochain, à Kigali, 11 présidents de Fédérations de la zone Centre-est (CeCAFA). Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Président de la Fifa entreprend une campagne déguisée pour confier les rênes du pouvoir à son candidat, au soir du 12 mars prochain. un air du déjà-vu, avec la COSAFA, en 2017, pour déboulonner un certain Issa Hayatou.

L e coup de massue que la Fifa a administré à la Commission de Gouvernance de la CAF en validant les candidatures de Patrice Motsepe et celle d'Ahmed Yahya le 26 janvier dernier, rendant sans intérêt la réunion du 28 janvier de Maitre Michel Kizito Brizoua-Bi et compagnie, qui voulaient juste procéder à des «vérifications supplémentaires» de ces deux candidatures susmentionnées, n'a pas suffi à Gianni Infatino. Les invitations adressées aux présidents africains à venir assister à la finale de la coupe du monde des clubs à Doha au Qatar non plus.

Face à la résistance de certains présidents de Fédérations africaines qui souhaitent apparemment mettre le holà pour dire «ça suffit !», le Président Infantino a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il va ainsi entamer une campagne déguisée en prétextant de l'inauguration d'un bureau de développement régional de la Fifa à Kigali (Rwanda), le 19 février prochain qui ne se sera pourtant opérationnel qu'au mois d'avril. Cette remarque est celle d'un des présidents de la zone Centre-Est (Cecafa) qui a reçu sa lettre d'invitation signée par Véron Mosengo-Omba, directeur de la Division Associations membres et qui l'a transmise à Sud Quotidien. «Afin de servir plus efficacement ses associations membres et d'être plus proche de leurs préoccupations, la FIFA avait décidé en 2017 de mettre en place des bureaux régionaux. En Afrique, il y en avait trois jusqu'ici : Addis-Abeba, Dakar et Johannesburg. Depuis le 2 novembre 2020, il y en a également un à Brazzaville, lequel n'a pas encore été officiellement inauguré», rappelle d'abord le Congolais qui est au service de Gianni Infantino.

Et d'ajouter : «le bureau d'Addis-Abeba est actuellement au service des fédérations du Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale (CECAFA) et d'Afrique du Nord. Pour des raisons d'ordre administratif, et pour mieux répondre aux besoins de chaque fédération de cette association zonale/territoriale qu'est la CECAFA, nous avons décidé de déplacer le bureau régional d'Addis-Abeba à Kigali». Et de préciser que «le bureau régional déplacé à Kigali va rester au service des associations membres de l'Afrique du Nord jusqu'à l'ouverture ultérieure d'une nouvelle antenne qui leur sera plus spécifiquement dédiée».

En conclusion, Véron Mosengo Omba écrit : «par la présente, nous avons ainsi le plaisir et l'- honneur de vous annoncer que notre bureau régional de Kigali sera opérationnel à partir du 1er avril 2021 et le(s) numéro(s) de téléphones et adresse(s) électroniques de contact vous seront communiqués ultérieurement». «Vous êtes cordialement invité à l'inauguration officielle du nouveau bureau de développement régional de la FIFA à Kigali (Rwanda) en présence du Président de la FIFA le vendredi 19 février 2021. La situation actuelle nous obligera à la célébrer dans le strict respect des restrictions sanitaires qui s'imposent. Le nombre d'invités sera limité tout aussi strictement et les conditions d'accueil seront adaptées. Nous devons par ailleurs renoncer aux activités récréatives en principe prévues après la partie officielle, et ce afin de ne pas augmenter inutilement le risque de propagation du virus.

L'ordre du jour vous sera envoyé prochainement, mais sachez déjà que la FIFA organisera et couvrira le coût total des vols, de l'hébergement et des repas de ses invités durant le séjour qu'elle organise, ainsi que les frais liés au test anti-Covid pour le retour. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir rapidement si vous voulez honorer cet événement de votre présence et d'envoyer cas échéant d'ici lundi 15 février 2021 une copie de votre passeport à Mme Léonie Aragon, coordinatrice de l'événement... ».

Rappelons que la zone CECAFA est composée de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Soudan, du Soudan Sud, de la Somalie, du Rwanda, du Kenya, de l'Ethiopie, de l'Erythrée, du Djibouti et du Burundi.