Sénégal: Refus du leader de Pastef de se soumettre un test ADN - Bassirou Diomaye Faye lève un coin du voile

Le refus du leader de Pastef de se soumettre à un test Adn dans le cadre de l'enquête ouverte par la Section de recherche de la Gendarmerie nationale suite à la plainte déposée contre lui par Adji Sarr, employée de « l'Institut Sweet beauté » pour « viol répété » et « menace de mort » se justifie par une crainte de manipulation de ce dit test. La révélation est de Bassirou Diomaye Faye, président du Mouvement national des cadres patriotes (Pastef) lors de son passage à l'émission Grand Jury de la radio futurs médias (Rfm privée) hier, dimanche 14 février.

On en sait un peu plus sur les raisons du refus du leader de Pastef, Ousmane Sonko, de se soumettre à un test Adn dans le cadre de l'enquête ouverte par la Section de recherche de la Gendarmerie nationale suite à la plainte déposée contre lui par Adji Sarr, employée de « l'Institut Sweet beauté » pour « viols répétés » et « menaces de mort ».

Se prononçant sur cette question hier, dimanche 14 février lors de son passage à l'émission Grand Jury de la Radio futurs médias (Rfm privée), Bassirou Diomaye Faye, président du Mouvement national des cadres patriotes (Pastef) a fait remarquer que le refus de leur leader n'est pas lié à une question de confiance en la gendarmerie mais plutôt par une crainte de manipulation de ce dit test. «Ce n'est pas une question de confiance en la gendarmerie. C'est que quand quelque chose doit servir de référence, l'autre partie, qui peut être amenée à faire de la contre-expertise, doit détenir un échantillon du prélèvement initial. Est-ce que cela a été fait devant les avocats du président Ousmane Sonko ? Jusque-là non », a expliqué Bassirou Diomaye Faye. « Autre chose, cette histoire d'Adn, je vous invite à en discuter avec les spécialistes. On peut tout faire quand vous avez des substances d'un individu. On peut tout faire. C'est totalement possible une manipulation.

Le président Ousmane Sonko a donné de son sang cette année. Quand il a appelé au don de sang, il a donné l'exemple en donnant de son sang. Il contient l'Adn du président Ousmane Sonko. Même le salon dans lequel il s'est fait masser, il suffit d'un cheveu, d'une salive ou de la sueur pour retrouver un Adn », ajoute encore le président du Mouvement national des cadres patriotes qui insiste. «S'il est absolument impossible de manipuler l'Adn, n'importe quelle personne peut se soumettre facilement à un test Adn et se dire qu'elle va faire sa contre-expertise. Mais s'il est possible de manipuler un Adn en ayant à sa disposition des cheveux, de la salive, des larmes, de la sueur ou du sang, comme le président Sonko a eu à en donner cette année, vous comprendrez avec moi que l'on puisse se méfier de cette procédure de test et des résultats qui peuvent en découler.»

Par ailleurs, soulignant qu'ils avaient reçu depuis presque 3 ans des alertes qui se sont multipliés depuis le début du couvre-feu que le pouvoir était en train de comploter contre le président Ousmane Sonko et que là où il comptait intervenir, c'est le salon de massage qu'il fréquentait , Bassirou Diomaye Faye a indiqué que Sonko a continué à se rendre dans cet institut parce qu'il n'a rien à se reprocher. « Il n'avait pas jugé bon de ne pas s'y rendre parce que vous ne pouvez pas vous attendre à une pièce théâtrale qui se joue sous nos yeux dans une maison où il y a une famille qui vit là-bas, l'épouse, le mari, les enfants et les employés. Sur les lieux, il est absolument impossible que quelqu'un puisse penser même commettre un viol ».