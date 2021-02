Tunisie/Sénégal: Ligue des champions | Victoire au forceps de l'Espérance devant Teungeuth (2-1) - L'essentiel, sans conviction !

Les erreurs de managériat et d'approche tactique ont failli conduire à une cuisante désillusion à l'entame de la phase des poules. Heureusement que la chance a, encore une fois, souri à Mouïne Chaâbani !

Plusieurs facteurs font que l'édition de 2020-2021 de la Ligue des champions ne ressemblera guère aux éditions précédentes. Elle sera sûrement beaucoup plus difficile à négocier pour tout le monde et, plus particulièrement, pour les favoris. Les rencontres jouées jusque-là aux éliminatoires ou pour le compte de la première journée de la phase des poules en ont apporté la preuve.

L'absence du soutien des supporters en raison du Covid-19 et le rapprochement devenu manifeste du niveau de toutes les équipes en lice sont, pour l'instant, les premières causes visibles de ce changement. Ceci est, en partie, valable pour le match inaugural de la phase des poules de la Ligue des champions joué avant-hier à Radès par l'Espérance face aux novices sénégalais de Teungueth qui ont failli partager les points avec le représentant tunisien.

En effet, l'Espérance a longuement souffert avant de remporter la victoire dans cette entame de l'étape.

Elle a même été menée au score (0-1) jusqu'à la fin de la première mi-temps avant que Yassine Khénissi n'égalise sur penalty «cruel» (44').

Et il aura fallu attendre jusqu'à la 73' pour voir la délivrance arriver sur un but salvateur marqué par la nouvelle recrue, le Ghanéen Khalid Abdel-Basset, suite à un centre lumineux de Mohamed Ali Ben Romdhane. Ces deux «Sang et Or» venaient d'ailleurs d'être incorporés en remplacement de Chaâlali (36') et Khénissi (57'), qui étaient encore une fois hors du coup.

Une Espérance pas encore prête

Pourtant, tout le monde du côté du Parc «B» était prévenu à propos de la qualité de l'équipe sénégalaise qui est loin d'être la plus faible de la poule. N'a-t-elle pas éliminé le Raja de Casablanca dans le tour précédent malgré le fait qu'elle participe pour la première fois à une compétition africaine? De plus, le fait qu'elle figure parmi les trois premiers classés du championnat sénégalais n'est-il pas suffisant pour la traiter avec tous les égards?

Mais le comportement hasardeux de l'équipe de Mouïne Chaâbani en première période laisse perplexe. L'errance des joueurs, leur manque d'enthousiasme et d'inspiration, notamment ceux du milieu (Coulibaly, Chaâlali et Benguith) ne permettaient pas de trouver les solutions adéquates pour déverrouiller la formidable citadelle défensive sénégalaise.

Coaching inefficace

On s'attendait en plus à ce que cette entame soit édifiante de la part des «Sang et Or» qui ont fait montre d'un net regain de forme en championnat. Mais les protégés de Chaâbani ont replongé dans l'errance à l'occasion du redémarrage de la Ligue des champions.

A qui la faute, dira-t-on ? Eh bien, en toute objectivité, le premier responsable des bévues stratégiques devenues récurrentes reste le staff technique qui semble incapable de gérer un effectif pourtant très étoffé.

On se demande comment un entraîneur peut s'entêter à se passer des services du meilleur joueur du championnat, en l'occurrence Mohamed Ali Ben Romdhane au profit de Ghaïlane Chaâlali ? De plus, que faudra-t-il à Mouïne Chaâbani pour se rendre à l'évidence que ni Alaeddine Marzouki ni encore moins Yassine Khénissi ne doivent plus être titularisés d'emblée ?

L'Espérance a besoin de ses joueurs les plus en forme et les plus performants pour commencer un match afin de prendre une avance et empêcher le doute de s'installer au sein de toute l'équipe.

Même Coulibaly, qu'on a souvent qualifié de pièce maîtresse, doit, à l'avenir, céder, peu à peu, sa place à son compatriote, l'excellent jeune et prometteur Cédric Gbo.

Bref, aucun joueur n'a le droit de penser que sa titularisation est un chèque en blanc irréversiblement acquis.

Aujourd'hui, l'Espérance a glané une victoire pénible, mais ô combien précieuse, mais il faudra éviter l'entêtement et les erreurs «délibérées» à l'avenir. Il s'agit d'exploiter les énormes atouts mis actuellement à la disposition du staff technique et qui ne demandent qu'à être bien utilisés.