Sénégal/Mali: Finale tournoi uFoa-A u17 - Les Lionceaux surclassent les aiglons maliens

L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans a terminé sur une bonne note le tournoi de la zone A de l'union des fédérations ouest-africaine de football (uFOA/A) en remportant ce samedi, au stade Lat Dior, la finale qui l'a opposée à celle du Mali. Les Lionceaux se sont imposés sur la marque de 2 à 0. en compagnie de leurs adversaires, les cadets sénégalais représenteront la zone A, à la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football de la catégorie prévue en mars au Maroc.

Le Sénégal a terminé en beauté le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA/A) en remportant la finale disputée ce samedi 13 févier au stade Lat Dior. C'était au bout d'une rencontre âprement disputée. Face à une équipe malienne physique et agressive dans le jeu, les cadets sénégalais ont d'entrée réussi à asseoir leur jeu. S'ils se montrent dominateurs durant les vingt premières minutes, ils tardent à conclure les occasions.

Ibou Sané et ses coéquipiers vont finalement être récompensés à la 31e minute de jeu avec le but de Mamadou Gning. Si les poulains de Malick Daff ont su maintenir le court avantage à la pause (1-0), ils auront beaucoup de mal à faire le break et se mettre définitivement l'abri surtout devant le jeu musclé imposé par les Aiglons maliens au fil de la rencontre. Il faut attendre la 80e minute pour trouver la faille avec le penalty sifflé contre les cadets maliens.

Le buteur Ibou Sané se chargera de transformer la sentence pour les Lionceaux et surtout sceller le sort des Aiglons. Deux minutes plus tard, les Maliens parviendront à surprendre le portier sur un tir qui franchi la ligne de but. Dubitatif, l'arbitre décidera de ne pas le valider le but. Suffisant pour déclencher une forte contestation dans le camp malien. Le Sénégal avait cependant fini de faire le job en terminant son parcours avec un quatrième succès.

Au chapitre des distinctions individuelles, les Sénégalais sont primés avec Mamadou Gningue sacré meilleur joueur, Ibou Sané (meilleur buteur), Alioune Diop (meilleur gardien) et Malick Daf (meilleur entraîneur). Avec le Mali, le Sénégal représentera la zone Ouest africaine A à la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, prévue au mois de mars au Maroc.