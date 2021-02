Sénégal: L'Ambassadeur Roï Rosenblit - «Nous attendons une visite du Président Macky Sall en Israël»

interview

L'Ambassadeur d'Israël au Sénégal, Son Excellence Roï Rosenblit, salue les mesures prises par le Chef de l'État sénégalais pour lutter contre la progression de la pandémie. Il revient également, dans cette interview, sur la coopération bilatérale, les accords d'Abraham ainsi que sur les relations entre l'État hébreux et les États-Unis.

Excellence, vous êtes Ambassadeur d'Israël au Sénégal depuis 2018, quel est l'état des relations entre nos deux pays ?

Les relations israélo-sénégalaises ont commencé avant même l'indépendance du Sénégal, lors de la visite de la Ministre des Affaires étrangères, Golda Meir, en 1958. Depuis, nous entretenons d'excellentes relations. Notre Premier ministre, David Ben Gourion, père fondateur d'Israël, a étudié le français pour lire la poésie écrite par son ami, le Président Léopold Sédar Senghor. Le différend, en 2016, sur la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies était un problème temporaire entre deux pays amis. D'ailleurs, le Président Macky Sall et le Premier ministre Benjamin Netanyahu se sont rencontrés à plusieurs reprises, avant et après cette crise. J'ai personnellement eu l'honneur d'accueillir le Ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba à Jérusalem en 2018. Je travaille pour élever plus haut et plus fort les relations entre les deux pays. Nous allons accentuer les programmes d'échanges et de visites au plus haut niveau. Nous attendons impatiemment une visite du Président Macky Sall en Israël.

Quelles sont les opportunités qui s'offrent à nos deux pays ?

Nos relations ont commencé, à l'époque de Golda Meir, par le partage de nos connaissances et de notre expérience en agriculture. Nous avons aidé le Sénégal, pendant de nombreuses années, avec une technologie de pointe dans l'agriculture : l'irrigation goutte-à-goutte. Aujourd'hui, tout en poursuivant notre coopération dans le domaine de l'agriculture, nous étendons nos relations dans de nouveaux domaines, tels que la santé et l'éducation. Nous contribuons, depuis 12 ans maintenant, à donner des moutons de Tabaski aux personnes les plus vulnérables à Dakar.

Depuis le début de la pandémie, en 2020, nous avons fait des dons de produits de base, masques, gel alcoolisé, vivres etc., à des orphelinats, des prisons, dans la banlieue de Dakar et environs. Nous projetons d'appuyer en équipements médicaux des centres de santé et hôpitaux des régions de Tambacounda et de Kédougou.

Les entreprises israéliennes coopèrent avec le Gouvernement sénégalais dans les domaines de l'agriculture, des télécommunications, de la formation professionnelle, de la santé, de la sécurité, de l'énergie et d'autres secteurs. L'un des nouveaux axes de coopération, ces dernières années, est l'innovation. Tout comme Israël a commencé comme un pays agricole et est devenu la start-up Nation du monde, nous pensons que le Sénégal a tout le potentiel pour devenir une Nation de start-up, un leader en Afrique.

Depuis 2018, nous avons formé près d'une soixantaine de jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, dans ce domaine numérique et entrepreneurial. Les nouvelles capacités leurs ont permis, pour certains, de créer leur propre entreprise et de mettre leurs idées sur le marché, d'autres de développer leur business. Nous les avons appelés, en 2019, les « Agents du changement social » et, en 2020, « Agents du changement numérique ».

En 2020, lorsque nous avons identifié que l'un des principaux défis de la Covid-19 au Sénégal était la protection des agents de la santé, avec le taux élevé du personnel médical touché par la maladie, nous avons, avec nos agents de changement, réussi à imprimer localement des masques de protection 3D avec des connaissances israéliennes et avec l'aide également de l'Unicef.

La Représentante de cette dernière institution au Sénégal, Mme Sylvia Danailov, et moi avons remis les premiers masques-visières au Ministre de la Santé en juillet. Nous continuons de travailler avec la Der, le Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le Ministère de l'Économie Numérique, entre autres, pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Notre ambition est d'être aux côtés du Sénégal et de sa jeunesse pour relever les défis du 21e siècle.

Israël est l'un des premiers pays au monde à lancer une campagne de vaccination contre la Covid-19, il est présenté comme un champion ; pouvez-vous nous dire plus sur cette option ?

La pandémie fait toujours des ravages en Israël. Nous avons enregistré près de 5200 morts, dont 1423 en janvier seulement. Du côté positif, Israël a agi très rapidement avec une campagne de vaccination. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous a confortés dans ce choix : notre population est relativement petite- environ 9 millions de personnes- le système de santé israélien a plus de 100 ans, avec les syndicats de travailleurs qui fournissent une assurance maladie à leurs membres et avec la loi sur l'assurance maladie de l'État, adoptée par notre Parlement, la Knesset, en 1994. Aujourd'hui, chaque citoyen d'Israël est couvert par le système de santé qui est hautement organisé et moderne.

À l'heure actuelle, quelque 3,6 millions de personnes sont vaccinées, soit à peu près 40 % de la population israélienne- un taux presque similaire à celui des Émirats arabes unies (43 %) et bien supérieur à celui de la plupart des pays du monde. J'espère qu'avec les efforts conjoints de notre Gouvernement et de tous les Israéliens, nous vaincrons la pandémie.

Les vaccins contre ce virus suscitent des positions mitigées à l'échelle mondiale, quelle est votre appréciation ?

Je salue les efforts conjoints déployés par les pays, les organisations mondiales, les chercheurs et universitaires du monde entier pour trouver des vaccins et les mettre à la disposition de tous. Le Seigneur nous demande de prendre soin de nous-mêmes et de nous protéger, et pour cela, nous devons nous vacciner contre cette pandémie.

Comment appréciez-vous les stratégies de lutte mises en œuvre par le Sénégal face à la pandémie ?

Étant au Sénégal depuis le début de la pandémie, j'ai été témoin des rapports quotidiens, des décisions et des mesures prises par le Gouvernement sénégalais. J'apprécie beaucoup la manière dont le Président Sall et le Gouvernement du Sénégal ont traité la Covid-19 en tenant compte, d'une part, de la nécessité de vaincre cette pandémie et, d'autre part, des besoins de la vie quotidienne de la population.

Au Sénégal, comme en Israël, les gens sont fatigués après presque un an de mesures drastiques pour contenir la pandémie. Mais, nous devons tous continuer à faire des efforts, garder nos distances sociales, porter des masques sur le nez et la bouche, se laver les mains fréquemment ou utiliser du gel alcoolisé. J'espère et je prie qu'avec les mesures prises par le Gouvernement sénégalais, et grâce à nos efforts conjoints, nous pourrons, nous tous ensemble, vaincre bientôt la pandémie ici, au Sénégal, en Israël et dans le monde entier.

La Cour pénal internationale (Cpi) a récemment décidé qu'elle était compétente dans l'affaire palestinienne. Quelle est votre avis sur ce sujet ?

Israël rejette la décision de la Cpi. Seuls les États souverains peuvent déléguer leur compétence à la Cour. Israël n'est pas un État membre de la Cpi et jusqu'à maintenant, il n'y a pas l'existence d'un État palestinien qui peut le faire selon le droit international. La décision de la Cour contredit les positions juridiques soumises par plusieurs États membres dont l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, l'Ouganda et le Brésil. Il ne faut pas saper les efforts pour élargir le cercle de la paix, ainsi que toute chance de dialogue entre Israéliens et Palestiniens.

Excellence, Israël a entretenu des rapports huilés avec l'ancien Président Trump, aujourd'hui que Biden est arrivé au pouvoir, comment entrevoyez-vous vos relations avec les États-Unis ?

Israël a, depuis sa déclaration d'Indépendance, en 1948, entretenu d'excellentes relations avec les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Je suis heureux de constater que le soutien américain à Israël est infaillible depuis. Nos rapports sont bipartisans aussi bien avec les Démocrates qu'avec les Républicains.

Nous sommes de grands amis. D'ailleurs, le Président Harry Truman a été le premier dirigeant mondial à reconnaître l'État d'Israël en 1948. Ses différents successeurs ont entretenu la flamme de l'amitié. De Truman à Trump, les relations israélo-américaines sont au beau fixe. Le Président Biden lui-même a effectué une visite très amicale en Israël en tant que Vice-président du Président Obama. Sa première visite en Israël remonte aux années 1970, quand il était jeune sénateur.

À l'époque, il fut reçu par le Premier ministre de l'époque, feu Mme Golda Meir, et il affichait un soutien clair à Israël. Israël a hâte de continuer à travailler main dans la main avec l'Administration Biden pour promouvoir la paix au Moyen-Orient et dans le Monde, pour lutter contre la pandémie et se tenir aux côtés de nos amis au Sénégal et dans le monde.

Israël s'est inscrit dans une dynamique de normalisation de ses rapports avec les pays arabes grâce à l'accord d'Abraham, institué par Trump. Quelles sont les perspectives qui se dégagent, aujourd'hui, avec l'arrivée de Biden ?

Israël s'est toujours efforcé, avec toutes les Administrations américaines, à promouvoir la paix au Moyen-Orient et avec nos voisins palestiniens. L'ancien Président Trump a franchi plusieurs étapes importantes, notamment la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Au cours de son mandat, nous avons signé les accords d'Abraham qui ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes, notamment les Émirats Arabes unis, le Royaume de Bahreïn, le Royaume du Maroc et d'autres...

Ces accords de paix viennent s'ajouter à ceux existants avec l'Égypte (1979) et avec le Royaume hachémite de Jordanie (1994). Je suis convaincu que le Président Biden et son Administration continueront à nous aider à établir des liens plus étroits avec nos voisins arabes, musulmans et surtout avec nos voisins palestiniens. J'espère vivement que les dirigeants palestiniens saisiront cette occasion pour revenir à la table des négociations et progresser vers la paix entre nos peuples.