Madagascar: Infrastructures - Tinoka Roberto enchaîne les visites de chantiers

Les travaux de construction des infrastructures sportives avancent à vitesse grand « V ».

L'Etat est convaincu de la nécessité impérieuse dans la mise aux normes des infrastructures pour le développement réel du sport. Madagascar regorge de championnes et champions en sport, toutes disciplines confondues. Les performances et titres divers sont au rendez-vous et ce malgré l'état actuel des infrastructures sportives. Les infrastructures existantes sont toutes concentrées dans les grandes agglomérations, au détriment des périphéries, pourtant pépinières de champions potentiels.

Contraints d'effectuer des déplacements pénibles, périlleux et harassants durant plusieurs jours pour rejoindre la Capitale afin de participer aux tournois nationaux, les équipes venant des régions reculées comme Diégo ou Toliara, se voient grandement pénalisées. Il est plus que nécessaire d'investir dans les infrastructures sportives aux normes qui seront à la hauteur de ces performances. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, a effectué un marathon de visite des chantiers.

Le 12 février, il a visité le Stade et le Gymnase d'Antanambao à Ihosy pour la région Ihorombe et avant cela, il a fait une escale à Betafo pour constater de visu l'avancement des travaux de construction du Stade et du Gymnase. Le 30 janvier, le numéro Un du sport malgache était à Toamasina pour une visite des sites du CRJS et des lieux pour la construction du gymnase de 4.000 places.

Le 28 janvier, il était à Mahajanga pour lancer les travaux du nouveau gymnase couvert de 4.000 places, de la piscine olympique d'une capacité de 1.000 places et des courts de tennis. Et lors de la campagne de lancement du reboisement, le ministre a accompagné le président de la République, Andry Rajoelina lors de la visite de l'avancement des travaux de construction du gymnase à Faradofay.

La mise en place de ces nouvelles infrastructures est un facteur qui va booster davantage les performances des athlètes en particulier celles de la relève et qui contribuera à l'émergence sportive de la Grande Île, sans oublier l'accueil des événements sportifs internationaux qui pourront être organisés dans tout Madagascar où toutes les régions pourront en bénéficier. L'organisation à domicile des Jeux des Iles de l'Océan Indien en 2023 a plus que boosté la construction de ces infrastructures au niveau des chefs-lieux de province.