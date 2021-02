Madagascar: My french Film festival - Les cinéphiles se rencontrent à l'Alliance française d'Antsiranana

Plus d'une cinquantaine de personnes ont pu bénéficier de ces projections gratuites à l'Alliance française de Diego-Suarez.

Cette année, et pour la première fois, l'Alliance française de Diego-Suarez a présenté le My French Film Festival. Le festival en ligne MyFrenchFilmFestival.com est un concept inédit qui a pour but de mettre en lumière la jeune génération de cinéastes francophones et qui permet aux internautes du monde entier de partager leur amour du cinéma français. Pour sa onzième édition, le festival revient avec de nouveaux films, de nouvelles plateformes partenaires et des lancements en salles dans plusieurs pays.

Du 15 janvier au 15 février 2021, les cinéphiles d'Antsiranana ont eu accès aux films de cette 11e édition du premier festival de cinéma francophone en ligne. Le principe : dix longs-métrages et dix courts-métrages en compétition, dont un long-métrage et un court-métrage belges. Les internautes sont invités à noter tous les films et à laisser leurs commentaires sur le site. La sélection compte également, hors-compétition, un film suisse, un long métrage canadien, une section jeune public, une section réalité virtuelle et des films de patrimoine.

Pour les lauréats, cinq prix sont décernés à l'issue du festival : Le Prix du Jury International récompensera un long-métrage en compétition. Les Prix du Public, les internautes du monde entier peuvent voter pour leurs films préférés sur la plateforme du festival. Ces prix récompensent un long et un court-métrage en compétition. Le Jury est composé de journalistes de grands médias étrangers. Le Jury International et le Jury de la presse internationale se réuniront durant le festival pour voter pour les films gagnants.

Entièrement gratuite en Afrique en ligne, l'Alliance propose de redécouvrir gratuitement la sélection de l'année dernière du 15 janvier au 15 février avec : Les fauves, Perdrix, Exfiltrés. Plus d'une cinquantaine de personnes ont pu bénéficier de ces projections gratuites à l'Alliance. La sélection de cette année sera projetée dans les mois à venir, tel que Énorme, Camille ou encore d'autres courts-métrages en Culturbus.