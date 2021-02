Madagascar: Face à l'opposition, les partisans du pouvoir se ressoudent

Les pro-régimes se mobilisent et font taire les rivalités pour affronter l'opposition.

Réponse du berger à la bergère. Une semaine, jour pour jour, après la manifestation politique des opposants à Imerinkasinina, les partisans du président de la République ont également organisé un rassemblement. Dans le cadre d'une sortie verte, samedi dernier, les ténors des différents partis et associations, élus et hauts responsables, qui soutiennent Andry Rajoelina, se sont donnés rendez-vous dans la commune de Talata Volonondry, district d'Avaradrano pour se retrouver avec leurs militants, qui sont, d'ailleurs, venus nombreux à ce rendez-vous à fort relent politique.

Rassemblement. Face à l'offensive de l'opposition qui mise beaucoup sur la mobilisation, les partisans du régime répliquent avec la même formule. La manifestation à Imerinkasinina a manifestement éveillé la conscience de ces derniers qui, n'avaient pas organisé depuis quelques mois de rendez-vous avec leurs militants. La sortie de samedi a été, d'ailleurs, le premier rassemblement des militants du parti TGV cette année. « C'est une occasion pour nous de connaître ceux qui partagent la même conviction », nous a affirmé un militant. Et sur les ondes, les deux émissions « Miara-manonja » et « Tambatra » ne ratent aucune journée pour multiplier les passes d'armes.

Verrouillage. Au Sénat, les partisans du régime font taire les rivalités. Le parti Malagasy Miara-Miainga décroche le portefeuille de la commission sociale, culture et communication au Sénat, dont la présidence a été confiée à Ndriana Rakotondrainibe. Alors qu'un verrouillage de l'IRD est pressenti à la Chambre haute, étant donné la relation devenue glaciale entre cette plateforme et le parti de Hajo Andrianainarivelo, lequel a pu faire élire deux sénateurs à Antananarivo et Toamasina, lors de l'élection des nouveaux présidents des commissions, vendredi dernier, les sénateurs IRD ont lâché prise et offrent un poste au MMM. Ce choix pourrait signifier que les ponts ne sont pas complètement coupés entre ces partis.

Mastodonte. Avant les élections sénatoriales, la tension entre la plateforme IRD et le parti MMM était encore à son comble et avait affecté les militants des deux formations qui se démanchaient durant les campagnes. Le choix du MMM à faire cavalier seul face au mastodonte IRD est considéré comme un affront par certains leaders de la plateforme. La relation se refroidit et Hajo Andrianainarivelo, président national du MMM, n'a pas hésité à lancer des piques en public contre certains hauts responsables. Le parti MMM est devenu critique face au régime. Cette formation, bien qu'elle ait pris son écart vis-à-vis de la plateforme IRD regroupant les partis qui soutiennent le président de la République, le Malagasy Miara-Miainga ne quittera pas la barque des pro-régimes et ne basculera pas à l'opposition.