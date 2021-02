Guinée: Résurgence d'Ebola : l'UNICEF réaffirme son soutien au gouvernement pour contenir cette nouvelle épidémie

communiqué de presse

Le 14 février 2021, le gouvernement guinéen a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola dans la préfecture de N'Zérékoré, sous-préfecture de Gouecké.

CONAKRY/DAKAR, 15 février 2021 – Suite à la confirmation par le gouvernement guinéen de la résurgence inquiétante de l'épidémie d'Ebola dans la région de N'zérékoré dans le sud-est de la Guinée, près des frontières avec le Libéria et la Côte d'Ivoire, l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires pour fournir un appui technique et logistique afin de riposter de manière urgente à cette nouvelle épidémie d'Ebola.

A travers son bureau de terrain situé dans la région touchée de N’zérékoré, l’UNICEF travaille en coordination avec la Direction régionale de la santé, l’OMS et d’autres partenaires pour élaborer et mettre en œuvre le plan d’intervention d’urgence contre Ebola, en particulier dans les domaines de la communication des risques et de l'engagement communautaire ; de la prévention et du contrôle des infections ; de l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; des soins pédiatriques ; et des fournitures et de la logistique.

Une épidémie d'Ebola a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016, causant officiellement plus de 11 300 décès dans trois pays (Guinée, Libéria et Sierra Leone), dont plus de 2 500 en Guinée. La Guinée fait actuellement face à trois épidémies (fièvre jaune, rougeole et Ebola), en plus de la pandémie de COVID-19.

« La Guinée a une grande expérience dans la lutte contre Ebola, et l'UNICEF salue le ministère de la Santé pour avoir agi rapidement. La mobilisation des structures de coordination du COVID-19 est un excellent début de synergie et de rapidité », a déclaré Pierre Ngom, Représentant de l'UNICEF en Guinée.

#####

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour en savoir plus sur l’UNICEF en Guinée : https://www.unicef.org/guinea

Suivez-nous sur Twitter et Facebook