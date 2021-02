Congo-Kinshasa: EQUITY BCDC s'impose comme la banque de choix en RDC

Rapprochement confirmée entre la banque la plus ancienne et la plus établie en RDC, et la banque la plus dynamique et à la croissance la plus rapide d'Afrique. Equity Banque Commerciale du Congo (Equity BCDC) a lancé, jeudi 11 février 2021, sa nouvelle identité, suite à la fusion réussie d'Equity Bank Congo (EBC) et de la Banque Commerciale du Congo (BCDC), pour former «EQUITY BCDC».

Ce lancement marque une nouvelle ère pour les services financiers en République démocratique du Congo, principalement dans le but de façonner un avenir où la population connaîtra la liberté de la banque moderne. Equity BCDC se positionne ainsi comme la banque de choix en RDC.

Equity BCDC a dévoilé sa nouvelle identité au cours d'une sobre cérémonie à laquelle ont pris part notamment, quelques personnalités du pays, des membres du corps diplomatique, des cadres et agents de deux banques mais aussi une poignée de clients.

Le ministre du portefeuille ainsi que le vice-gouverneur de la Banque Centrale du Congo étaient également présents.

Suite à la fusion, EQUITY BCDC devient la deuxième plus grande banque de la RDC avec un bilan de 2,5 milliard USD.

Pour ce qui est du leadership, M. Yves Cuypers et M. Célestin Mukeba, les deux directeurs généraux ainsi que leurs principaux adjoints, continueront à assurer la direction du Comité de gestion avec les membres du Conseil d'Administration constituant le Conseil d'Administration initial de EQUITY BCDC.

La nouvelle institution financière a la taille et la capacité d'élargir l'accès aux services financiers à travers la République démocratique du Congo. Aussi, a-t-elle promis de mettre l'accent sur ses efforts et son engagement pour stimuler l'inclusion financière dans le pays et soutenir la transformation des vies et des moyens de subsistance des citoyens congolais.

Pour M. Yves Cuypers, ancien directeur général de la BCDC, la transition de la fusion s'est déroulée sans heurts, de l'accord de transaction en août, à la migration vers Equity BCDC.

Deux banques légendaires, aux forces diverses

S'exprimant lors du lancement de la nouvelle identité, l'ancien Directeur général d'Equity Bank Congo, Célestin Mukeba Muntuabu, a laissé entendre que cette fusion marque un événement historique en RDC, car deux banques légendaires, aux forces diverses, se sont réunies pour former une banque plus grande et plus forte pour le peuple congolais.

"La nouvelle banque a la capacité, l'assemblage de talents, l'expérience et la vision nécessaires pour rendre les services bancaires abordables et accessibles à tous les foyers de la République démocratique du Congo. Avec notre large empreinte de 74 agences, et 3 055 agents, nous invitons tous les citoyens à visiter une agence Equity BCDC et ils pourront ouvrir un compte bancaire sur place. Un compte bancaire est le début d'un voyage vers l'autonomisation. Avec un compte bancaire, chaque Congolais pourra épargner n'importe quelle somme aussi peu que 1 000 CDF et pourra effectuer des transactions selon ses besoins. La banque sera en mesure d'accorder de petits prêts pour permettre aux jeunes et aux petits commerçants de développer leurs activités et leurs rêves, devenant ainsi des acteurs clés de notre économie", a rassuré Célestin Mukeba Muntuabu. Cette fusion, a-t-il renchéri, a créé une plate-forme permettant à la Banque de faire évoluer ses offres et ses capacités, devenant ainsi une institution financière dotée de la force, de l'expertise, de l'innovation, d'une base de capital solide et d'une portée régionale et mondiale pour soutenir les aspirations de croissance économique de la RDC.

"Nous avons maintenant l'héritage, la taille et l'infrastructure nationale qui peuvent apporter nos expériences et nos capacités pour contribuer de manière significative à la transformation des vies et des moyens de subsistance en RDC, tout en stimulant la transformation économique du pays grâce à l'allocation des ressources", a déclaré M. Mukeba Muntuabu.

Expertise et expérience inégalées

Avec un bilan de 2,7 milliards USD, EQUITY BCDC a la capacité, les compétences et la capacité financière de prêter jusqu'à 40 millions USD à un seul client. Combinée à une riche histoire de plus de 112 ans au service des entreprises, la banque possède une expertise et une expérience inégalées dans le domaine des services bancaires aux entreprises. Pour approfondir la relation avec ses clients entreprises et leur offrir une expérience bancaire améliorée, Equity BCDC promet d'étendre l'écosystème bancaire à ses clients entreprises, en leur fournissant un système de gestion de bout en bout de leurs finances et de celles de leurs chaînes de valeur écosystémiques, ainsi apportant des opérations transparentes et optimisées à leurs entreprises.

"Cette innovation bancaire unique pour le marché de la RDC éliminera les défis de la gestion de la trésorerie et des liquidités, et nous soulagerons nos entreprises clientes du fardeau du financement de leurs fournisseurs, laissant aux entreprises clientes la liberté de se concentrer sur la conduite de leurs activités respectives", a souligné Célestin.

Par ailleurs, EQUITY BCDC promet de dominer le marché en tant que première banque entièrement numérique.

Grâce à la fusion de ces deux banques et en s'appuyant sur le bilan d'Equity Group, la taille de la facilité de prêt sur un débiteur unique peut être fixée à 350 millions USD. Ce qui lui permet d'apporter une réelle contribution aux projets structurels et à l'économie de la RDC, a affirmé l'ancien DG d'EBC.

"Nous voulons être identifiés comme un catalyseur de la transformation socio-économique en établissant des partenariats avec nos employés sur tout l'éventail des revenus et en leur proposant des produits et services qui répondent à leurs besoins financiers et être le fournisseur de services financiers préféré en étant pertinents pour tous les gens de la RDC", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le ministère du portefeuille a promis l'accompagnement du gouvernement en tant que partenaire à cette banque, de sorte qu'elle joue son rôle dans le secteur économique en RDC.