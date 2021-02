Egypte: L'Etat s'efforce à prévenir les élèves et les enseignants contre le coronavirus

L'Etat s'efforce à prévenir les élèves et les enseignants contre l'épidémie du coronavirus tout en maintenant le processus éducatif, a déclaré dimanche le ministre de l'Education et de l'enseignement , Tarek Chawky, dans une intervention téléphonique lors de l'émission "Sur ma propre responsabilité" sur la chaîne Sada Al-Balad.

Tous ceux qui désirent repousser leur scolarité à l'an prochain doivent déposer une demande qui sera acceptée, a fait savoir le ministre, ajoutant que les plateformes éducatives étaient suffisantes pour faire face à tout imprévu, à l'ombre de l'épidémie du Covid-19.

Le dossier de la reprise des cours dans les écoles et universités a été soumis au président Abdel Fattah Al-Sissi qui l'a approuvé, tout comme le comité de gestion des crises qui nous a laissé le soin d'élaborer le mécanisme approprié, a expliqué M. Chawky.

L'exécutif a assuré de nombreuses sources d'apprentissage pour aider les familles qui craignent que leurs enfants soient contaminés afin de pouvoir les surveiller à la maison; des groupes de soutien scolaires ont été mis en place et les écoles ont été ouvertes pour ceux qui désirent s'y rendre; l'élève devra seulement être obligatoirement présent aux épreuves mensuelles et redoubler s'il le désire, a-t-il dit.

Concernant la méthode d'organisation des examens, le ministre a expliqué que les élèves de la maternelle jusqu'à 3e primaire seront évalués par leurs maîtres de classe, ceux de la 4e primaire à la 2e préparatoire, passeront une épreuve de deux ou trois heures - selon leur âge- comportant de 3 à 4 questions sur les sciences, les maths, l'anglais et l'arabe, en un seul jour pour chaque cycle alors que les autres seront en congés, a-t-il poursuivi.

Ceci permettra d'éviter aux élèves de venir cinq ou six jours pour passer les examens et de respecter la distanciation physique et les mesures préventives, ainsi l'évaluation du premier semestre sera accomplie de manière simplifiée dans des conditions très sûres, a-t-il renchéri.

Il n'y aura pas d'examen pour le second semestre, les épreuves se feront mensuellement, au fur et à mesure, autrement dit, en mars sur la partie du programme éducatif enseignée en mars, et ainsi de suite pour avril et mai, a affirmé M. Chawky.

Rien du programme éducatif ne sera omis, la philosophie de l'Etat égyptien en ce sens étant de ne pas réduire le contenu éducatif des cursus, a insisté le ministre de l'Education.