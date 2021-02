Egypte: Les relations égypto-américaines sont étroites et stratégiques

Les relations égypto-américaines sont étroites et stratégiques

Les relations égypto-américaines sont étroites et stratégiques, tout au long de quatre décennies, s'étendent à de nombreux domaines de coopération et sont marquées par des acquis conjoints et pour l'Egypte et pour les Etats-Unis, a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

Lors d'une intervention téléphonique accordé à l'émission "l'histoire" de l'animateur Amr Adib sur MBC Mubasher Misr, M.Choukry a expliqué que les Etats-Unis étaient une superpuissance qui a des potentialités politiques et économiques, d'où l'importance de traiter avec eux et de trouver des intérêts conjoints.

L'Egypte est en contact permanent avec l'administration américaine, que ce soit via les missions diplomatiques au Caire et à Washington ou au niveau de hauts responsables et de ministres, a fait savoir le chef de la diplomatie.

Les relations entre les deux pays se sont poursuivies, que l'administration américaine soit issue du parti républicain ou du parti démocrate; cette alternance pendant les quarante dernières années "nous" ont permis d'échanger avec des administrations différentes ayant des visions différentes, a repris M. Choukry.

Nous avons toujours entretenu un dialogue approfondi, nous avons eu des points de convergence et d'autres de divergence, ce qui signifie qu'il y avait non une distance entre les deux bords mais plutôt différents points de vue, a-t-il renchéri.

Interrogé sur les préoccupations ressenties au sein du ministère des AE envers la nouvelle administration américaine, M. Choukry a expliqué que cette administration n'avait pas éclairci ses positions quant à de nombreuses questions régionales.

Nous les découvrirons quand nous aurons discuté sur ces problèmes, que nous aurons déduit à quel point les positions des deux pays sont convergentes et réalisé la nécessité de travaille ensemble pour atteindre les intérêts conjoints et relever les défis, "il s'agit de gestion de relations de manière normale", a-t-il dit.

Concernant le dossier du barrage de la renaissance, M. Choukry a souhaité que le président congolais Félix Tshisekedi, qui a récemment visité l'Egypte et fait part de sa volonté de poursuivre les efforts déployés à cet égard, reprenne les négociations et qu'une coordination plus grande soit engagée avec les frères soudanais, notamment après la formation de leur nouveau gouvernement.

Prié de dire s'il y a des solutions alternatives à ce dossier, le chef de la diplomatie a affirmé toujours parler d'un accord juridique sur le remplissage et l'exploitation du barrage, tenant compte des intérêts des trois pays, de manière équitable.

Nous nous mettons à la place de l'Ethiopie qui désire générer de l'électricité, notamment qu'il tient compte de nos intérêts, préserve l'eau qui parvient à l'Egypte et au Soudan et veille à gérer le barrage de manière sûre de sorte à ne pas nuire aux frères soudanais, a-t-il assuré.

L'Etat égyptien, avec toutes ses institutions se soucie de l'intérêt de son peuple - objectif prioritaire pour elle -, ne transige jamais sur les droits des Egyptiens et œuvre par tous les moyens pour épargner l'Egypte de nombreux scénarios, a insisté le ministre des AE.

Source: Mena