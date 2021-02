Ile Maurice: Un marché très attendu à Goodlands

Le projet d'un nouveau marché à Goodlands, annoncé en 2019, traîne toujours. Au coût de Rs 300 millions sur un terrain de 11 arpents, il pourrait être complété d'ici la fin de l'année, voire début 2022. Cette construction a été le sujet d'un débat du groupe Inhabitants of Goodlands, qui est très actif sur les réseaux sociaux.

Ses membres se posent plusieurs questions, dont celles de savoir quand ce marché sera opérationnel ou encore le coût de ce projet. «Les travaux ont démarré mais le projet aurait été lancé en 2014. Les habitants se demandent la raison d'autant de retard. Aucune réponse n'a été donnée jusqu'à présent.» Sollicités, le président du village de Goodlands et celui du conseil de district de Rivière-du-Rempart ont tenté de répondre à la question.

Justement pour Prembhoodas Ellayah, président du conseil de district, la construction a pris du retard à cause du Covid-19. «Le contracteur a eu des problèmes pour faire venir les travailleurs de l'étranger. Il a récemment obtenu le permis et les travailleurs seront prêts à travailler, une fois passée la quarantaine.» Quid de la livraison du projet ? Prembhoodas Ellayah estime difficile de répondre à cette question. «Certes le coût reste le même, mais on espère que la construction sera terminée au plus tard cette année, voire début 2022.» Le but recherché : éliminer les bouchons à Goodlands. «Le marché actuel est saturé et il crée beaucoup d'embouteillages. On pense diminuer le flot de trafic de cette manière.»

De son côté, le président du village, Goy Damree, explique qu'il a également recherché des explications sur le projet. «J'ai un devoir d'explication auprès des habitants. En tout cas, tout semble être en bonne voie. Les travaux avancent.»

Il ajoute que 600 étals y seront aménagés. «Une fois qu'il verra le jour, on va s'organiser pour départager le travail et les jours d'ouverture pour chaque groupe.» Des toilettes, un food-court, un vaste parking sont aussi prévus dans cet espace.