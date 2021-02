Gabon: Libreville - La randonnée sportive des "We Runners"

Le sport de plein air autour d'une randonnée pédestre ne fait que prendre de l'ampleur dans la capitale gabonaise. Tous les débuts de week-end à Nzeng-Ayong, précisément dans la zone du quartier dit Montalier, un club de randonneurs sportifs dénommé "We Runners" se donne rendez-vous tôt le matin pour débuter chaque séance.

Une idée murie et créée par Hearly Nguema, ce jeune entrepreneur et animateur télévision. C'est un concept qui lui serait venu depuis la fin des premiers confinements en temps de crise sanitaire du coronavirus au Gabon.

Course à pied, randonnée, trail, marathon, marche, étirements...ces différentes activités sportives qui se pratiquent en une seule, au coeur de la nature et dans les endroits reculés du milieu urbain qui séduit un public de plus en plus large. Tous les samedis au petit matin, "We Runners", une équipe de randonneurs pédestres qui s'agrandit à chaque séance, se retrouve autour de leur coach Hearly Nguema, qui donne le top de démarrage de l'activité.

« Nous ne sommes pas des professionnels de sport, mais nous sommes des passionnés », explique-t-il. Baskets légères, sac à dos, bouteille d'eau en main, casque à musique et écouteurs pour certains...tous ces petits gadgets concourent à la pratique de plusieurs disciplines dans les meilleures conditions, qu'il s'agisse de tester ses limites ou simplement de se détendre.

« 12 Km entre marche et course, montées et descentes dans un bel environnement et avec une équipe formidable... Le coach Hearly Nguema n'a pas été tendre. Mais, en plus de l'effort physique, il ya un vrai bol d'air frais ! Cette course matinale m'a plongé au coeur du quartier Montalier, un vaste espace qui prouve une fois de plus que Nzeng-Ayong est un quartier géant qui est plus grand que certaines communes... », témoigne Philippe Arsène Owono, un nouvel adhérent dans l'équipe des randonneurs pédestres.

Entre plaisir simple et effort physique, cette activité permet à nombreux d'entre les randonneurs de découvrir des destinations proches de chez eux. Quelques heures de randonnée sportive à "pas militaire" au coeur d'une nature vivante, Hearly pourrait se sentir fier d'avoir nourri cette idée de création de "We Runners".

Sans pour autant l'oublier, la pratique de cet exercice permettrait de renforcer les muscles et d'assouplir les articulations des pratiquants. C'est donc une autre façon de lutter contre le surpoids, et nécessairement important pour ces derniers.