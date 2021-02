Gabon: Covid-19 - Angélique Ngoma milite pour le vaccin pour tous

La pandémie à Coronavirus continue de faire des victimes à travers le monde entier. La course au vaccin est devenue le sport quotidien pour certains dirigeants qui veulent protéger leurs populations. Angélique Ngoma, députée au Parlement gabonais et membre l'Assemblée parlementaire de la Francophonie soutient que tout le monde doit avoir accès au vaccin.

La course à la découverte du vaccin contre la Covid-19 a porté ses fruits. Plusieurs pays en sont possesseurs et pas d'autres. Dans une interview accordée à la chaine TV5 Monde, Angélique Ngoma, Députée gabonaise et membre de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, plaide pour que le vaccin contre la Covid-19 soit non seulement un bien universel et gratuit, mais aussi une propriété intellectuelle. « Nous parlons d'un monde équitable. Il est donc tout à fait indiqué que, dans la prise en charge médicale, la solidarité ait un sens. Pour que cela ait un sens, il faut que tous les Etats, quelque soit leur classement économique, puissent accéder à ces vaccins... ». soutient-elle.

Face à la position de la Députée gabonaise, l'on se demande si son avis en tant que membre de l'Assemblée parlementaire aura un vériratble impact, où le sens de sa précision sera saluée par plusieurs pays. Malheureusement, excepté Cuba, aucun autre pays ne partage cette opinion. Ces différents pays nagent autour des raisons diverses qui les emmenent à garder leur position. Toutefois, Angélique Ngoma assure que le virus se propage sans distinction de nationalité, du genre, de qualité socioprofessionnelle, des frontières...

C'est pour ces raisons précises que, selon elle, tout le monde court un réel danger. "La concurrence entre Etats est indécente. Tout le monde doit avoir le vaccin. Pour être donc certain que la propagation du virus sera limitée, il faut donner accès au vaccin à tous les pays du monde dans les plus bref délai"insiste t-elle.

Soucieuse sans doute de la situation Covid-19 dans son pays et partout ailleurs, l'honorable députée Angélique Ngoma persiste et signe que le vaccin soit accessible à tous et pour tous.