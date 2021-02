Sénégal: Mythomanie - Le goût des fables

Pour le simple plaisir de mentir ! Ces mots auraient suffi à dessiner le profil du mythomane atteint de la manie du mensonge. Il a la marotte des récits forgés de toutes pièces où, très souvent, il a le beau rôle.

«Le regard perçant et plein d'assurance, mon cousin raconte, devant une assistance habituée à ses récits dont il est toujours le héros, la raclée qu'il aurait infligée à un colosse qui s'en prenait à un vieil homme. Cette histoire existe, mais il n'en était, comme moi, qu'un témoin. J'étais surpris de l'entendre mentir de manière si éhontée. Mais face au silence de ceux qui faisaient semblant de l'écouter, j'ai compris que personne n'avait gobé sa fable.» Cette anecdote de Benoit Ndiaye est à la fois amusante et assez familière. Les mystificateurs, on en a chacun chez soi ; égayant les uns, agaçant les autres. Mentir pour le simple plaisir de se dessiner un univers que l'on explore allégrement de sa grandeur. Les spécialistes des traits de caractère de l'individu en ont fait un déséquilibre mental qu'ils ont appelé mythomanie, cette manie du mensonge.

La mythomanie, pour Astou Fifi Diop, c'est le douloureux souvenir d'un mariage qui n'aurait jamais dû être célébré si elle n'avait pas fait preuve d'une grande candeur. «J'avalais tout ce que me disait mon ex-mari. Nous avons divorcé parce qu'il m'incommodait. Il était un sacré menteur qui passait tout son temps à se donner le beau rôle. Cette situation était devenue très gênante, d'autant que nous vivions chez mes parents. Mes frères et sœurs l'avaient même affublé du sobriquet de tartarin», confie la charmante dame qui en a eu marre de cette union qui a volé en éclats au bout d'un an, la mort dans l'âme. Ses bobards, elle l'a mis sur le compte d'un séducteur s'essayant au baratin par amour. Hélas, les «légendes de Monsieur» ont eu très vite raison de son désir de fonder un foyer. C'était trop gros pour passer à chaque fois. Trop de mots faux comme si c'était vrai ! Madame en avait un peu marre d'être l'épouse du «mytho du coin» !

Tare morale, déséquilibre mental

Assane Top (nom d'emprunt), lui, traîne le pseudo de «Patin le mytho», du nom de ce sketch qui passe à la télévision sénégalaise et mettant en lumière un hâbleur. Cette manie l'a exilé aux confins de la marge. Les railleries des habitants de Ouakam font presque sombrer le bonhomme dans une folie intermittente. «Il s'habille correctement et travaille comme tout le monde. Mais c'est comme s'il avait une envie irrépressible de se fabriquer une image épurée, une personnalité parfaite. Pourtant, des qualités, il n'en est pas dépourvu. N'est-ce pas étrange ? », s'interroge Baye Sall qui, comme beaucoup d'autres, a arrêté de prêter attention à ses récits charpentés à sa guise.

L'interaction sociale du mythomane avec la société est complexe parce que sa manie est davantage considérée comme une tare morale qu'un déséquilibre psychique. Il répugne et émeut autant qu'il amuse. «J'ai un ami qui ne se fâchait jamais quand on doutait de ses propos. Au contraire, on avait l'impression que ça excitait son imagination. C'était très gênant pour ses proches. Tout le monde savait qu'il mentait, mais ça ne freinait point son exubérance de paroles. Cela l'a petit à petit isolé», se désole Ibou Wade, particulièrement préoccupé par le sort de son compagnon. Un ramassis de mensonges, comme si le mythomane en vivait !

PR MAMADOU HABIB THIAM, CHEF DU SERVICE DE PSYCHIATRIE DU CHU DE FANN

«Pour le mythomane, mentir est une fin en soi»

La figure du mythomane développe une personnalité très complexe. Le Pr Mamadou Habib Thiam, chef du service de psychiatrie du Centre hospitalier national universitaire de Fann, en dessine, ici, le profil.

Pour le Professeur Mamadou Habib Thiam, diverses théories sont évoquées pour qualifier la mythomanie. Par exemple, dit-il, selon un rapport de psychiatres belges, la mythomanie «est une succession de mensonges qui se répètent sur plusieurs années pour, au final, devenir un véritable mode de vie». Mais, s'empresse-t-il d'ajouter, l'argent ou les avantages sociaux ne sont pas les motifs principaux du mensonge. «Pour le mythomane, mentir est une fin en soi. La force motrice du mensonge provient d'une dynamique interne plutôt que d'un facteur externe. Les mensonges sont généralement intégrés à des histoires plus complexes. Qu'il s'agisse de mythomanie primaire ou secondaire, les objectifs sont les mêmes : se donner plus d'importance», explique-t-il.

Dans le détail, renseigne le psychiatre et médecin légiste des hôpitaux universitaires, on peut distinguer une mythomanie primaire et une mythomanie secondaire. Dans le premier cas, le mensonge n'est pas causé par un facteur externe. «Il s'agit souvent de personnes qui souhaitent renforcer leur estime de soi ou être mieux considérées par leurs proches. Leur objectif : faire croire à leurs parents ou à leurs partenaires qu'ils ont accompli plus que ce qui est réellement le cas. Un mythomane, par exemple, essaie de s'inventer un diplôme universitaire ou tente de vivre au-dessus de ses moyens», soutient-il. La mythomanie secondaire, elle, est le résultat d'une pathologie sous-jacente. Selon le Professeur, ce sont généralement des problèmes de personnalité qui amènent la personne à mentir. «Généralement, les objectifs sont les mêmes que ceux de la mythomanie primaire : se donner plus d'importance. Les gens doivent généralement accumuler les mensonges pour que leur histoire reste crédible», poursuit-il.

Comme une seconde nature

Dans la même veine, d'autres mythomanes sont motivés par un problème d'impulsion. D'après M. Thiam, ils ne mentent pas pour booster leur assurance, mais bien par impulsion. «Pour eux, c'est presque une seconde nature. Leurs mensonges ont alors parfois trait à de tout petits détails de la vie quotidienne. Il s'agit donc bien d'un trouble compulsif», indique le directeur de l'Institut de recherches et d'enseignement de psychopathologie.

Par ailleurs, même s'il reconnaît qu'il est impossible de déterminer, avec certitude, si une personne ment, certains comportements peuvent vous mettre sur la piste. Par exemple, dit-il, «les menteurs établissent souvent un contact visuel avec leur interlocuteur». « Pour savoir si vous les croyez, ils ont besoin de voir clairement votre réaction.» Le menteur peut également être sur la défensive. «Si vous doutez de son histoire, fait-il savoir, il est possible qu'il vous accuse à son tour de mentir. Même un menteur aguerri reste quelqu'un de stressé. Il a tendance à cligner des yeux et à se toucher le visage. Les enfants ont souvent tendance à gesticuler quand ils mentent. Les adultes mythomanes le font aussi.»