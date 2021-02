Afrique: CAN U20/Muril Njoya (Coach Mauritanie) - « On aura une chance de faire mieux la prochaine fois »

Pays organisateur de la CAN U20 2021, la Mauritanie s'est inclinée dimanche en match d'ouverture de la CAN U20 contre le Cameroun (1-0).

Alors qu'ils se sont plutôt bien comportés sur l'ensemble de la rencontre, les Mourabitounes juniors ont été battus sur une erreur de jugement de leur arrière droit Abou Diallo. En voulant donner une passe en retrait à son gardien, celui-ci offre une passe décisive à l'attaquant camerounais Sunday Junior pour l'unique but de la partie.

Une défaite qui ne décourage pas pour autant Muril Njoya, le sélectionneur de la Mauritanie.

« On regrette certaines décisions que l'on a prises. Dans l'ensemble, on a fait un bon match mais le Cameroun était mieux qu'eux car ils ont du talent et de l'expérience. Nous avons perdu le combat mais pas la guerre, les Camerounais sont plus expérimentés », a-t-il fait remarquer en conférence de presse d'après-match.

« On va travailler plus dur, on a une jeune équipe et on aura une chance de faire mieux la prochaine fois, avec de la confiance », a ajouté le technicien camerounais des Mourabitounes.

Tout en regrettant cette défaite en match d'ouverture, le capitaine mauritanien, Oumar Mbareck, élu homme du match, reconnait que l'équipe a fait en deuxième période des erreurs qui lui ont été fatales. Toutefois, ajoute-t-il, « nous sommes une bonne équipe et nous devrons travailler dur et faire mieux lors du deuxième match ».