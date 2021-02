Afrique: La livre égyptienne parmi les meilleures devises face au dollar en quatre ans

La livre égyptienne parmi les meilleures devises face au dollar en quatre ans

La livre égyptienne figure parmi les meilleures devises du monde en termes de performance face au dollar en 4 ans, en dépit de la crise de Coronavirus, a annoncé lundi le service d'information du gouvernement (SIG) dans un rapport.

Le taux de change est l'un des indicateurs les plus importants pour évaluer la force de l'économie mondiale, a noté le SIG, ajoutant que l'Egypte, dans son programme fructueux de reforme économique, s'est orientée à soutenir ses politiques monétaires et à améliorer les outils utilisés pour mettre en oeuvre ses politiques, cela s'est traduit par l'amélioration progressive de la performance de la livre égyptienne par rapport au dollar depuis le début du programme de réforme économique fin 2016 jusqu'à aujourd'hui, a expliqué le SIG.

Dans son rapport, le SIG a passé en revue le taux de change de dollar face à la livre égyptienne dans la période de fin janvier 2020 jusqu'au janvier 2021.

Selon le rapport, le taux de change de dollar a enregistré 15.85 LE (vente) et 15.75 LE (achat) en fin janvier 2020, puis 15.66 LE (vente) et 15.56 LE (achat) en février 2020, ensuite 15.8 LE (vente) et 15.7 LE (achat) en mars et avril 2020, 15.94 LE (vente) et 15.84 LE (achat) en mai 2020 alors que le taux de change a marqué 15.78 LE (vente) et 15.68 LE (achat) en fin de décembre 2020 et janvier 2021.