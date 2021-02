Egypte: Le Caire réaffirme son soutien à la cause palestinienne

Le Caire réaffirme son soutien à la cause palestinienne

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a confirmé lundi la position constante de l'Égypte envers la cause palestinienne et le soutien des droits légitimes du peuple palestinien, notamment l'établissement d'un État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, sur la base du principe de la solution à deux États et conformément aux résolutions internationales, a déclaré lundi le porte-parole du ministere, l'ambassadeur Ahmad Hafez.

Lors d'un appel téléphonique reçu du coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, le ministre lui a souhaité plein succès dans son nouveau poste, surtout au niveau de la relance du processus de paix en coopération avec les partenaires concernés lors de la prochaine période.

Le chef de la diplomatie a évoqué les efforts égyptiens déployés lors de la derniere période pour la reprise des négociations israélo-palestiniennes, et l'intensification des consultations avec les partenaires régionaux et internationaux, notamment la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, qui s'est tenue au niveau ministériel.

Pour sa part, le responsable onusien a exprimé son aspiration à travailler et coordonner avec le Caire afin de faire relancer le processus de paix et souligné l'importance du rôle de l'Égypte dans le soutien d'une solution durable, juste et globale à la cause palestinienne et l'instauration de la paix escomptée dans la région, et en faveur de la réconciliation nationale palestinienne.