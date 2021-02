Ile Maurice: Metro Express - Le tronçon Rose-Hill - Ebène coûtera entre Rs 1,6 mds et Rs 4 mds par kilomètre

La ligne du tram qui reliera Rose-Hill à Ebène coûtera entre Rs 5,4 milliards à Rs 13,6 milliards. L'information avait été révélée par la presse indienne la semaine dernière. Alors qu'Alan Ganoo a été peu loquace sur le coût, Osman Mahomed se demande comment ce tronçon peut avoir un coût aussi élevé.

«Le projet Metro Express actuel, reliant Curepipe à Port-Louis est long de 26 kilomètres et a coûté Rs 18,8 milliards, ce qui nous revient à Rs 723 millions par kilomètre linéaire» rappelle-t-il sur sa page Facebook. La nouvelle ligne, longue de 3,4 kilomètres, coûtera entre Rs 5,6 milliards et Rs 14 milliards, ce qui fait que le coût sera de Rs 1,6 milliards et Rs 4milliards par kilomètre.

Contacté, le député rouge se demande si l'argent pour le tronçon Port-Louis et Curepipe a suffi car le gouvernement avait affirmé que le budget ne sera pas dépassé. «Puis, est-ce qu'il y a eu une étude de viabilité ?» poursuit-t-il. Dans la foulée, il rappelle que le métro roule déjà à perte et si rien n'est fait, la situation ne va pas changer. «, Je me demande si les personnes voyageant actuellement en voiture laisseront leur véhicule au garage pour se tourner vers le métro. De plus, vu l'état de nos finances, est-ce bien raisonnable d'investir encore des milliards de l'argent public ?»