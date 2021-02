Congo-Kinshasa: Aéroport de Ndjili - Enregistrement en ligne obligatoire pour le test Covid-19 à l'arrivée

Selon cette décision de l'Autorité de l'aviation civile congolaise, à partir du 19 février 2021, ne seront pris à bord des vols à destination de la RDC que les passagers se présentant à l'enregistrement avec les preuves de leur enregistrement en ligne sur le site de prélèvements covid-19 à l'arrivée de l'Institut national de recherches biomédicales (INRB) et de QR de code obtenu à l'issue de cet enregistrement.

Une correspondance du directeur général de l'Autorité de l'aviation civile (A.A.C) du 10 février 2021 adressée aux directeurs généraux de la Régie des voies aériennes (RVA) et de la Direction générale des migrations (DGM) appelle ces derniers à soutenir le strict respect de la mesure instituant l'enregistrement en ligne obligatoire pour le test covid-19 pour les voyageurs des vols à destination de la République démocratique du Congo. Jean Thiumba Mpunga, qui a dit se référer à l'instruction relative aux lignes directrices opérationnelles pour la gestion de la sécurité sanitaire des passages et du fret aérien ainsi que du personnel de l'aviation en relation avec la pandémie de covid-19, a instruit les compagnies aériennes de n'accepter, à partir du 19 février 2021, sur tous les vols à destination de la RDC, que les passagers se présentant à l'enregistrement avec les preuves de leur enregistrement en ligne sur le site de prélèvements covid-19 à l'arrivée de l'Institut national de recherches biomédicales (INRB) et de QR de code obtenu à l'issue de cet enregistrement.

Le directeur général de l'AAC, qui invite ses collègues de la RVA et de la DGM à apporter leur soutien au strict respect de ces mesures, notamment en exigeant à tout passager la preuve du prélèvement covid-19 à l'arrivée avant l'accomplissement des formalités d'immigration, note que des sanctions seront prises à l'endroit des compagnies aériennes qui ne se conformeront pas à ces mesures.

Des scènes honteuses et de désordre

Le directeur général de l'AAC, qui fait référence la situation prévalant à l'aéroport international de N'djili, au site de prélèvement de covid-19, note que depuis le jour du lancement de cette opération, des scènes honteuses et de désordre sur la plateforme aéroportuaire, suite à la réticence de certains voyageurs, des Congolais, à se soumettre audit test et au paiement des frais y afférents. Jean Thiumba Mpunga indique que cette situation met à mal le respect des normes de sécurité, de sûreté et de facilitation au sein de l'aéroport, tel qu'exigé par les règlementations nationale et internationale de l'aviation civile. « Cette situation ne pouvant être tolérée indéfiniment au risque de discréditer l'aviation civile congolaise, il s'avère plus que nécessaire de prendre des mesures appropriées pour l'enrayer et diminuer le risque de propagation de la covid-19 en RDC par le secteur aérien », fait savoir le directeur général de l'AAC.