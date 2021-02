Cote d'Ivoire: Soubré/Amélioration des techniques aquacoles - La BAD forme les pisciculteurs de la Nawa et de San Pedro

Du 10 au 12 février 2021, un atelier de renforcement des capacités des pisciculteurs à Soubré sur les techniques de production de poissons de table - une activité mise en place par la Banque africaine de développement (Bad) dans le cadre de son projet "nourrir l'Afrique" - a rassemblé une vingtaine d'acteurs de la chaîne de valeur de l'aquaculture venus des régions de la Nawa et de San Pedro.

Ils ont réfléchi à leur réalité, analysé leurs activités économiques et identifié des mesures concrètes pour améliorer leurs moyens de subsistance.

L'atelier était l'occasion, pour les participants, composé de producteurs de poissons marchands, aménagiste, gestionnaire de fermes et responsables des plateformes et responsables des plateformes, de réaliser une série d'analyses, d'exercices de visualisation et d'échanges afin de rendre l'agriculture africaine plus commerciale, créatrice de richesses et d'emplois, et d'induire une meilleure qualité de vie.

Sans oublier des sessions de techniques théoriques en production de poisson de table, les aspects de gestion, planification et des bonnes pratiques piscicoles, et l'utilité et la gestion des plateformes d'innovations. Aussi, toujours en tenant compte des préoccupations des participants, une visite de ferme agricole a été effectuée.

Enfin, les pisciculteurs ont élaboré une vision de ce qui constitue une vie heureuse pour eux et un plan pour améliorer leurs moyens de vie. Ils ont identifié des actions prioritaires pour un changement positif dans leur activité professionnelle.

Ainsi, selon le directeur départemental du ministère des Ressources animales et halieutiques, Dedi Amadou Moustapha, la Bad, à travers ce projet, ambitionne de rendre l'agriculture africaine plus commerciale, créatrice de richesses et d'emplois et induire une meilleure qualité de vie.