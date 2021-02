Cote d'Ivoire: Législatives 2021 - Le candidat N'Takpé Nicaise présenté officiellement aux populations d'Agboville

La salle des fêtes d'Ofotel d'Agboville a abrité une cérémonie particulière le 13 février 2021. Il s'est agi de la présentation officielle du candidat N'Takpé Ohouna Nicaise et son équipe aux populations d'Agboville.

Ils ont demandé aux populations de prier afin que la candidature de N'Takpé Nicaise soit retenue par le Conseil constitutionnel. C'était en présence des chefs des différentes communautés, guides religieux et des populations qui ont effectué nombreux le déplacement.

Mozou Clément, le directeur de campagne, prenant la parole, a expliqué la motivation de la candidature de M. N'Takpé. Selon lui, elle a pour seul objectif, le développement d'Agboville. « Ce qui caractérise sa candidature, c'est qu'en plus d'être jeune avec beaucoup de potentialités, il n'est ni de l'opposition ni du régime en place. Il a ses convictions et ses nombreux projets pour le département. Raison pour laquelle nous vous demandons de prier afin qu'elle soit retenue par le Conseil constitutionnel », a-t-il exposé. Et d'encourager chacun à être la courroie de transmission de la solidarité, la fraternité et la probité pour une cité d'Agboville paisible dans la différence politique, ethnique et religieuse.

« C'est ensemble que nous développerons les bases d'un Agboville nouveau respectueux de la dignité du peuple Abbey en promouvant la culture que nous ont légué en héritage nos ancêtres de l'Agnéby-Tiassa », a-t-il appelé.

« Si ma candidature est retenue par le Conseil constitutionnel, je me battrai pour la dignité et la valorisation du peuple Abbey. Je lutterai pour donner la place de choix à la jeunesse. C'est-à-dire montrer que les jeunes d'Agboville ont des valeurs et de la qualité. Ils sont matures et prêts à prendre leur destin en main bien entendu avec la bénédiction de leurs parents et de leurs ancêtres », a indiqué N'Takpé Ohouna Nicaise.

Indiquant par ailleurs que sa vision majeure en engageant la jeunesse dans la marche politique, est d'apporter un souffle nouveau, un espoir à la jeunesse locale. « Ma candidature en tant que jeune stipule que cette dynamique jeunesse a toute sa place et doit jouer un rôle prépondérant dans le développement de notre chère nation, la Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué. Et d'inviter chacun à œuvrer pour des élections apaisées et sans violence dans la région.

« Ne cédons pas à la provocation s'il devrait avoir des cas de violence nous ne devons pas en être concernés. Ne faisons pas le lit au désordre dans nos rangs. Chers camarades soyons une équipe exemplaire, dévouée pour la bonne cause qui met l'intérêt général du peuple Abbey au-devant », a invité le candidat N'Takpé Ohouna Nicaise.