Congo-Kinshasa: Bukanga Lonzo - Matata Ponyo rejette toutes les accusations !

Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre congolais (2012-2016), a donné une conférence de presse le vendredi 12 février 2021 concernant principalement la gestion du parc Agro industriel de Bukanga Lonzo. Comme depuis plusieurs mois, il rejette toutes les accusations portées contre sa personne et pointe du doigt ceux qui avaient décidé de mettre un terme au financement du projet. Les vrais responsables de la débâcle doivent être interpellés, estime Matata Ponyo qui a souligné la pertinence et l'importance dudit projet pour les congolais.

Le professeur Matata a fait savoir que suite à ce gros projet, il a été beaucoup combattu alors qu'il était encore en fonction notamment, par les importateurs qui voyaient en l'arrivée de Bukanga-Lonzo, l'effondrement de leur business. «Les importateurs disaient que si ce projet réussi, leurs marchés vont disparaître», a déclaré Matata Ponyo.

L'ancien Premier ministre dit aussi n'avoir détourné aucun sou du projet et se réserve le droit de traduire l'Inspection Générale des Finances (IGF) en justice pour les accusations mensongères et diffamations.

Quelques jours après des révélations sur le projet Bukanga Lonzo à la suite des résultats de l'enquête menée par l'IGF, Matata Ponyo reste convaincu que la responsabilité de la débâcle du projet est à rechercher après son départ, lui qui s'est battu bec et ongles pour que ce projet puisse voire lumineusement le jour.

Très déterminé, il préfère que tout le monde sache que c'est lui qui a demandé qu'on arrête le financement de ce projet.

La récente enquête menée par quatre journalistes congolais indépendants a, elle également, noté l'arrêt du financement comme principale cause de l'échec du projet.

A qui la faute ?

Il sied de rappeler que le projet du Parc Agro industriel de Bukanga Lonzo est entièrement localisé dans deux provinces à savoir, le Kwango et le Kwilu, et s'étend sur deux territoires, Kenge et Bagata. Le site de ce projet est situé à cheval entre les secteurs de Bukanga Lonzo et celui de Wamba, et s'étend sur une superficie d'environ 80.000 Ha. La concession du parc Agro industriel de Bukanga Lonzo a, en son sein, 6 villages et 4 fermes avec une population avoisinant les 4.490 habitants.

L'inauguration de ce projet a été effectuée par l'ex. Président de la République, Joseph Kabila, le 15 juillet 2014. Il était censé relancer l'agriculture et booster le développement de la RDC qui importe chaque année pour environ un milliard et demi de dollars de denrées alimentaires, selon les chiffres relayés par Augustin Matata Ponyo.

L'objectif (2021-2019) était d'engager et de capaciter 10 000 congolais à l'agriculture extensive. Il était également question de transformer le site en champs de légumes. A l'époque, le gouvernement annonçait avoir mobilisé 83 millions de dollars dont 53 millions de dollars devrait servir à la mise en production du site.

Enfin, pour sa réalisation, le gouvernement avait signé un partenariat avec la société sud-africaine Africom commodités. Sauf que l'aventure n'avait pas duré longtemps, mais l'entreprise demandait déjà le remboursement de près de 20 millions de dollars, a-t-il ajouté.