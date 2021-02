Congo-Kinshasa: "Sur les pas de l'Udps. Pour ne pas oublier"

billet

Par l'intermédiaire de LA PROSPERITE et à l'occasion du 39ème anniversaire de l'UDPS, je voudrais informer les lecteurs que je suis l'auteur d'un livre de 152 pages intitulé : "SUR LES PAS DE L'UDPS. POUR NE PAS OUBLIER", qui retrace la marche de l'UDPS depuis sa gestation, sa création, ses heures de tourmente, les années de transition et la mort de l'icône Etienne Tshisekedi.

Le livre a été publié aux éditions du Lomami à Kinshasa. Cet ouvrage rassemble cinq de nos articles sur l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (U.D.P.S) écrits in tempore non suspecto sans intention hagiographique. Pour ne pas oublier ! Nous avons procédé seulement à des retouches mineures qui n'ont pas supprimé certaines répétitions. Ces textes se rapportent à la naissance du parti (1982), aux années de tourmente (octobre 1985), aux élections ratées de 2006, à la biographie d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba avant la création de l'U.D.P.S. (1977), et aux combats du Lider Maximo congolais jusqu'à sa mort (février 2017).

Nous avons appelé à la barre quelques témoins. Dr. Joseph Kabemba Biabululu, d'heureuse mémoire, a témoigné sur la gestation de l'U.D.P.S. en 1979. Nous avons sollicité et obtenu en 2009 la contribution de l'Honorable Bruno Tshibala, porte-parole de l'U.D.P.S., sur la tourmente subie par les adhérents du parti en octobre 1985. L'ambassadeur François-Xavier Beltchika Kalubye a éclairé le contexte de la manifestation projetée en 1988 au pont Cabu (Kasa-Vubu) à Kinshasa.

Le professeur Matthieu Kalele-ka-Bila décrit l'implantation des Parlementaires-debout qu'il a contribué à mettre en place lorsqu'il exerçait les fonctions de secrétaire national chargé de l'organisation et de l'implantation dans l'UDPS.

En novembre 1996, la visite d'Etienne Tshisekedi auprès du Président Mobutu, malade à Nice, a fait couler beaucoup d'encre et n'a pas été comprise.

L'équipe de l'U.D.P.S. en Belgique et Luxembourg nous en donne le sens.

Ce recueil de documents n'aurait pas pu voir le jour sans l'assistance de plusieurs personnes.

Dr Joseph Kabemba - paix à son âme - nous a fait connaître son autobiographie en nous demandant de la présenter au public dès sa sortie. Le président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous a donné un libre accès aux archives de son cabinet à la 10ème rue Limete. L'Honorable Bruno Tshibala et l'Ambassadeur François Xavier Beltchika ont répondu positivement à notre demande d'obtention des témoignages sur l'U.D.P.S.

Le professeur Matthieu Kalele a montré son intérêt à cette étude en partageant avec nous ses réflexions sur les parlementaires-debout.

L'équipe de l'UDPS installée au Benelux nous a donné son éclairage sur le voyage à Nice du Président Tshisekedi.

Nous avons, enfin, sollicité le professeur Félix Vunduawe te Pemako, dernier Directeur de Cabinet du président Mobutu Sese Seko, et emprunté son analyse sur les rapports entre les deux monstres politiques qui ont dominé la scène de l'histoire de la R.D.C. (Zaïre) de 1990 à 1997 : Mobutu et Tshisekedi.

Que tous soient remerciés pour cette collaboration !

Nous ne saurons oublier l'apport de Joseph Hosila qui a saisi ce texte avec beaucoup de patience, et de Jean Michel Kandula qui a illustré les pas de l'UDPS sur la couverture.

Présentation de l'auteur

Jean-Marie MUTAMBA-MAKOMBO est Docteur d'Etat ès-lettres et sciences humaines de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques (Lyon). Professeur émérite de l'Université de Kinshasa, Médaille d'or du Mérite des Arts, Sciences et Lettres de la R.D.C.

Il est auteur de plusieurs ouvrages et études en histoire, dont notamment « Patrice Lumumba Correspondant de presse : 1948-1956 », Paris, L'Harmattan, 228p. (1993, 2005), « Autopsie du gouvernement au Congo-Kinshasa. Le Collège des Commissaires généraux (1960-1961) contre Patrice Lumumba », Paris, L'Harmattan, 382p. (2015), « Du Congo belge au Congo indépendant : 1940-1960. Emergence des évolués et genèse de l'indépendance », Kinshasa, Ifep, 688p. (1998), « L'Histoire du Congo par les textes : des origines à 1884 », Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 215p. (2006), « L'Histoire du Congo par les textes : 1885-1955 », Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 256p. (1987, 2007), « L'Histoire du Congo par les textes : 1956-2003 », Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 614p. (2008), « Questions d'Histoire en trois tomes : Biographies, Dates et Evénements historiques, Points d'Histoire », Kinshasa, Editions du Lomami, 197., p. 150p., 282p. (2016), « Makoko Roi des Bateke : 1880-1892 », Kinshasa, Editions du Lomami (2017, 2019), « L'UDPS dans l'œil du cyclone. La violence politique au Zaïre sous Mobutu : Octobre 1985 » (2010, 2015), Paris, L'Harmattan, 97p., « Sur les pas de l'UDPS. Pour ne pas oublier », Kinshasa, Editions du Lomami, 152p. (2019).

Il a consacré trois articles dans l'ouvrage collectif dirigé par Mabiala Mantuba Ngoma, intitulé : « A la redécouverte de Patrice Emery Lumumba », Kinshasa, Ifep, 1996. Il s'agit de : « La destinée de Patrice Lumumba (1925-1961) », pp.11-52, « Patrice Lumumba d'après les sources d'archives coloniales », pp.159-178, « Bibliographie », pp.195-205.

Il a signé deux bandes dessinées : « Pierre Savorgnan de Brazza au Pays de Makoko, Roi des Bateke », Kinshasa, Editions du Lomami, 59p. (2017), « Pierre Savorgnan de Brazza et la prise de possession du Congo », Kinshasa, Editions du Lomami, 67p. (2017).

Depuis 2016, il s'est établi comme responsable des Editions du Lomami à Kinshasa.

Jean-Marie Mutamba Makombo Kitatshima

Professeur émérite / Université de Kinshasa