Congo-Kinshasa: UA - Denise Nyakeru Tshisekedi harmonise les vues avec le panel chargé d'accompagner le mandat de la RDC

Vendredi 12 février 2021, à la Cité de l'Union Africaine dans la commune de Ngaliema, la Première Dame de la République Démocratique du Congo, membre de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad), Denise Nyakeru Tshisekedi, a échangé avec le panel chargé d'accompagner le mandat de la RDC à la tête de l'Union Africaine pour l'exercice 2021-2022. Les discussions ont porté sur son rôle dans l'accompagnement du Président de la République à la tête de cette institution.

Composé de 8 experts, le panel a d'abord présenté à la Première Dame, la vision stratégique et le plan d'action de Félix Tshisekedi avant d'aborder les sujets relatifs à son rôle aux côtés du Président en exercice de l'Union Africaine qui est celui, entre autres, de porter la voix des filles et femmes au niveau régional, continental et international pour plus d'implication des Chefs d'Etat africains et des premières dames dans l'éducation, la lutte contre les violences faites aux femmes, la culture et les arts.

«Nous sommes venus présenter le plan d'action du Président de la République à la Première Dame et parler de son rôle dans l'accompagnement de la mandature du président de la République. Nous avons évoqué plusieurs piliers tels que la paix et sécurité, à ce niveau il y a l'aspect genre. La Première Dame devra promouvoir les femmes médiatrices de paix. Il y a aussi l'éducation qu'il faudra relever surtout celle des filles impactées par la Covid 19. Sur le plan économique, les femmes devront être accompagnées pour leur positionnement au sein de la zone de libre-échange. Etant très engagée dans la lutte contre les Violences sexuelles, ce mandat reste une occasion pour la Première Dame de renforcer sa lutte dans ce domaine», a évoqué le Professeur Ntumba Luaba, Coordonnateur du panel chargé d'accompagner le président de la République à la tête de l'UA.

Rappelons que le panel est chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union Africaine pour l'exercice 2021-2022. Placé sous l'autorité directe du Président de la République Démocratique du Congo, il est régi par les disposition de l'Ordonnance N°20/144 du 30 Octobre 2020 portant création d'un Panel chargé d'accompagner la mandature de la République Démocratique du Congo à la présidence de l'Union Africaine pour l'exercice 2021-2022.