Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe - L'UNC implore la grâce divine et insiste sur son acquittement

Sauf changement de dernière minute, c'est aujourd'hui, lundi 15 février 2021, que le procès de Vital Karemhe sera ouvert à la Cour d'Appel de Kinshasa Gombe. Sera-t-il acquitté ? L'espoir des cadres et militants de l'Union pour la Nation Congolaise est de voir leur leader être libre.

48 heures avant ce procès, ils se sont réunis, le samedi 13 février 2021, à la Cathédrale Notre-Dame du Congo dans une messe d'actions de grâce pour implorer la grâce divine en faveur de Vital Kamerhe, ancien Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat et allié de Fatshi à la présidentielle 2018, pour son acquittement. Car, selon l'UNC, jusqu'à présent, aucune preuve n'atteste que son Président national aurait détourné les fonds alloués au programme de 100 jours du Chef de l'Etat.

Prenant la parole, le Secrétaire général a.i. de l'Union pour la Nation Congolaise, Aimé Boji Sangara, a, dans son allocution, demandé aux militants de l'UNC et alliés ainsi que les sympathisants de Vital Kamerhe de croire en Dieu et en sa justice.

"Nous avons rendu grâce à Dieu aujourd'hui par nos paroles, nos chants et nos offrandes... ; Chers camardes, dans 48h s'ouvrira le procès en appel de notre leader, unis avec toutes nos fédérations, nous tenons à rappeler à la justice et le monde entier regardant notre pays, que la Cour constate l'absence totale des preuves et qu'elle rétablisse la vérité en acquittant notre leader, le pacificateur Vital Kamerhe. Nous restons convaincus de l'innocence de notre président national", a martelé Aimé Boji Sangara.

S'adressant aux cadres et militants, le SG de l'UNC est et reste confiant en la justice divine qui dépasse celle des humains.

«Mes très chers camarades, militantes et militants, membres de l'Union pour la Nation Congolaise et alliés, distingués invités, restez calme car, lorsque la justice de l'homme s'écarte de la vérité, arrivera un moment où la justice divine restaurera la vérité», avait dit Vital Kamerhe, relayé à l'occasion par Aimé Boji Sangara. Et de poursuivre : «Aujourd'hui dans la prière, nous remettons notre président national entre les mains de Dieu, nous implorons sa grâce pour l'acquittement de notre leader ».

Dans son exhortation tirée du livre de Daniel, l'officiant du jour a demandé à l'Assemblée de ne jamais perdre l' "espérance" car, une perspective de joie peut arriver le plus vite possible.

"Restez positif en demandant au Seigneur la grâce pour notre frère Vital Kamerhe afin que cette perspective de joie arrive le plus vite", a déclaré le représentant du Seigneur et officiant de cette messe.

Et d'ajouter :"Pourquoi avez-vous peur?, prions le Seigneur qu'il soit son seul juge, et le juge devant qui personne ne peut être traité injustement."

Notons la présence à cette homélie de l'épouse de Vital Kamerhe, Mme Amida Shatur Kamerhe et ses enfants, sa mère biologique, ses sœurs et frères, leurs excellences ministres membres de l'UNC, les Députés nationaux et provinciaux de l'UNC ainsi que les regroupements et partis alliés à l'UNC.

A quelques jours de l'ouverture du procès de Vital Kamerhe, des voix se sont élevées à l'Union pour la Nation congolaise (UNC) pour dénoncer des manœuvres tendant à garder l'ancien Directeur de cabinet de Félix Tshisekedi en prison.

Voici 311 jours et 311 nuits, révèle Aimé Boji, que le Président National, l'Honorable Vital KAMERHE, manque à sa famille biologique, à son Parti et à ses membres, mais son œuvre est là et se perpétue à travers les militantes et les militants de l'Union pour la Nation Congolaise et ceux de nos alliés.

"C'est ici l'occasion, plus que jamais, de réitérer notre profonde préoccupation quant à la détérioration de la santé de l'Honorable Vital Kamerhe et solliciter, une fois de plus, son évacuation pour des soins appropriés afin qu'il recouvre sa santé. Et, je demande donc à tous nos Membres de s'abstenir à verser dans des antivaleurs qui ne caractérisent pas l'UNC, car nous restons convaincus de l'innocence de notre Président National et sommes plus que persuadés que le très Haut inspirera les juges à dire le droit, rien que le droit en sa faveur", a-t-il conclu.