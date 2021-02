Congo-Kinshasa: Mutamba Makombo revient sur les tribulations auxquelles l'UDPS a fait face sous Mobutu en 1985

Dans son ouvrage recensant la violence politique au Zaïre sous le règne du maréchal Mobutu publié aux éditions L'Harmattan, Jean-Marie Mutamba Makombo écrivain et professeur émérite à l'Université de Kinshasa retrace les allures d'une opposition historique qui a fait face au despotisme et a gardé le cap jusqu'à obtenir gain de cause qui est le multipartisme.

Ce livre intitulé «l'UDPS dans l'œil du cyclone» fait connaître au grand nombre la traque et la répression dont l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS) a été victime vers les années 1985. L'archiviste Mutamba Makombo se base sur le rapport, les bulletins d'informations produits du 19 au 29 octobre 1985 par le Corps des Activités pour la Défense de la Révolution (CADER), une structure de la Jeunesse du Mouvement Populaire de la Révolution, pour parler des atrocités perpétrées à l'endroit de l'UDPS, parti dont le combat a abouti aujourd'hui à la première alternance politique.

Cet opuscule de plus de 90 pages évoque le début du combat politique de l'UDPS avec le pamphlet de treize parlementaires qui montrait au despote de l'époque les dérives de sa gouvernance et les contradictions de ses auteurs. Le groupe de ces treize parlementaires fut arrêté. Les principaux animateurs de l'opposition de cette époque, étaient arrêtés et relégués bien que graciés en une année après à la suite des pressions internationales. Fondé le 15 Février 1982, l'UDPS a existé dans la clandestinité jusqu'en 1985.

L'ouvrage raconte que les dirigeants de l'UDPS ont été arrêtés plusieurs fois. Ce parti qui a fait l'opposition authentique a, selon l'auteur, résisté contre vents et marée et tous ceux qui l'ont combattu malgré la concentration du pouvoir entre leurs mains, ne sont pas parvenus à les faire tomber. Mais, contre toute attente, l'UDPS a, à travers son combat politique, défié même celui qui a été considéré comme référence du paroxysme dictatorial. L'auteur fait vivre à ses lecteurs les moments durs endurés et surmontés par l'UDPS dans sa quête de l'Etat de droit qui semble être aujourd'hui une réalité sous le régime de son fils.