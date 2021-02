Congo-Kinshasa: La LUCHA évalue la gouvernance de Félix Tshisekedi

Deux années se sont écoulées depuis l'investiture du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République Démocratique du Congo. A cet effet, le mouvement citoyen Lutte pour le Changement, LUCHA, a procédé à l'évaluation de la deuxième année de mandature caractérisée, selon ce mouvement citoyen, par "un échec à outrance dans le secteur sécuritaire".

Cette évaluation intitulée «Fatshimetrie», dresse un rapport détaillé de la gestion de la Res Publica durant l'année 2020 notamment, dans les domaines sécuritaire, politique et de la justice en RD Congo. Ils l'ont fait lors d'un point de presse organisé vendredi 13 février dernier, au siège de l'ODEP à Kinshasa. Au devant de la scène, Jacques Issongo et Bienvenu Matumo, rous de la LUCHA, et qui, à l'occasion, ont relevé les failles de la gouvernance de l'an passé, avant de présenter les différentes recommandations du mouvement citoyen pouvant aider à sauver la RDC.

En effet, dans son évaluation des actions menées par le Chef de l'Etat Rd congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo durant l'année 2020, le mouvement citoyen Lutte pour le Changement constate que contrairement à l'année 2019, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée tout au long de l'année 2020. Avec au moins 4100 congolais tués dans les foyers actifs de conflits ; l'Est de la RDC est toujours en feu ; les tueries continuent à s'amplifier dans cette contrée de la RDC. Cependant, pour les militants de la LUCHA, cette réalité déplorable que traverse le pays prouve que les actions menées par l'actuel Chef de l'Etat ont été un véritable fiasco tandis qu'au début de son mandat, le magistrat suprême de la RD Congo avait fait du rétablissement de la paix et de la sécurité ses priorités.

D'après Joseph Issongo, militant de la LUCHA, « la deuxième année de la gouvernance de Tshisekedi a été un véritable échec sur le plan sécuritaire. Le nombre impressionnant de congolais tués, les incursions répétitives des armées étrangères en violation des principes le plus élémentaires du droit international, les foyers intenses d'insécurité au pays sont autant d'indicateurs inquiétants. La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée avec un nombre record des morts enregistrés notamment à Béni ». Il constate que le Président "Fatshi" n'a pas encore concrétisé ses promesses.

Au sujet particulièrement de l'insécurité qui persiste à l'Est de la RD Congo, la LUCHA, dans son rapport annuel, stipule que la stratégie militaire adoptée par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), est inadéquate par rapport à la situation réelle. « La stratégie de l'armée qui concentre l'essentiel de ses forces à l'Est de la route nationale n°4 et en profondeur alors que les assaillants tuent des civils dans les villages à l'Ouest de la route nationale», ont-ils notifié dans leur rapport.

Dans ce bilan annuel, les militants du mouvement citoyen précisé que l'année 2020 était, en effet, une année des actions politiques au détriment des actions socio-économiques. Ils notent la rupture de la coalition FCC-CACH alors que la population espère encore à la réalisation des promesses socio-économiques faites par le Chef de l'Etat.

«L'an 2020 a servi au Président de se défaire de son allié ... quant au peuple, il continue à espérer sur le chapelet de bonnes intentions. Que des discours et des promesses non tenues à ce jour ! », a souligné Bienvenu Matumo.

Ainsi, au vu des réalités de la République Démocratique du Congo et de ce bilan écœurant de l'état sécuritaire dans le territoire congolais, la LUCHA recommande au Chef de l'Etat RD Congolais d'intensifier les efforts pour combattre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les territoires affectés par les conflits en amorçant une lutte efficace contre l'impunité dont jouissent les chefs des groupes armés, mais aussi d'exiger l'efficacité de la MONUSCO, tout en priorisant les actions politiques à intérêt social immédiat afin d'améliorer le vécu des congolais.