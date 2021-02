Congo-Kinshasa: Lumuna Ndubu engage un plaidoyer de soutien au programme du chef de l'Etat

La déclaration du parti Nouvel Elan d'Adolphe Muzito faite le 8 février dernier sur la radio Top Congo, mettant en cause la capacité du président de la République Félix Tshisekedi à redresser le pays, ne cesse de susciter des réactions de part et d'autre.

Me. Lumuna Ndubu, quant à lui, fait partie des esprits positifs tournés vers la réussite du premier mandat du chef de l'Etat. Ainsi, le président du parti Droite Plurielle (DP-RDC) soutient-il avec ferme conviction que Tshisekedi Tshilombo gagnera son pari, celui de sortir le pays du gouffre dans lequel il se trouve et le hisser au rang des pays émergeants.

Cependant, il qualifie les déclarations de tous ceux qui se font prophètes de malheur du pays de « moqueries de mauvais goût ». Cet ancien vice-ministre de l'enseignement supérieur reste optimiste quant au redressement de la RDC par Félix Tshisekedi. Il explique et justifie sa conviction par quelques faits.

Cause de la descente de la RDC aux enfers

Lumuna Ndubu explique que les causes de la paupérisation du pays sont bien connues. Cette situation est la conséquence de plusieurs facteurs, notamment le retrait par le royaume de Belgique d'une partie du patrimoine de la colonie Congo-Belge à la veille de la signature de la Déclaration de l'indépendance du pays ; longue rébellion des Lumumbistes consécutive à la révocation de leurs leader par Joseph Kasa- Vubu ; différentes sécessions et créations des Etats dont celle de la République populaire du Congo ; l'avènement de l'AFDL avec ses multiples variantes, groupes armés locaux et étrangers ; la zaïrianisation ainsi que la mégestion de la res publica par les différents régimes politiques qui se sont succédés à la tête du pays avant l'avant l'avènement de la première alternance issue des élections de 2018 remportées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lumuna précise que quant à la situation actuelle du pays, l'actuel président n'est ni auteur, ni co-auteur, ni complice comme le diraient les juristes.

Lumuna innocente Tshisekedi et vante son programme

Le président de la DP-RDC trouve en Tshisekedi un innocent passionné de la Nation. Il trouve le programme de l'actuel chef de l'Etat de grande envergure en évoquant sa vision « le peuple d' abord » qui selon cet ancien cadre du régime Mobutu, porte sur l'ensemble des domaines de la vie nationale et, est de nature à développer le pays et le sortir de l'ignoble gouffre des pays les plus pauvres de la planète.

Il reste tout de même serein quant au premier quinquennat de Tshisekedi qui a été amputée de deux ans suite aux querelles FCC-CACH, pour ce qui est de la gestion de la chose publique, l'un tenant aux reformes, l'autre au statu quo.

Il évoque en même temps l'apparition de la pandémie de coronavirus et les guerres récurrentes à l'Est du pays.

Lumuna plaide pour un soutien total à Félix Tshisekedi par toutes les couches

Lumuna Ndubu engage un plaidoyer auprès de toutes les couches sociales pour un soutien total au président de la République dont le programme est vaste et ambitieux, mais le temps de l'exécuter reste court. Lumuna continue sa plaidoirie en invitant à permettre à Tshisekedi de parachever son programme. Pour ce faire, « il faut un deuxième quinquennat successif comme le veut la constitution en son article 70 », a-t-il déclaré.

Pour lui, le deuxième quinquennat est nécessaire car il donne au pays la stabilité politique, une jurisprudence en la matière et la mise du peuple au travail dans l'ordre et la discipline pour le sortir de l'ignoble gouffre des pays les plus pauvres de la planète et le hisser au rang des pays émergeants de la planète. Il estime que le programme en cause bénéficie de l'appui et de la collaboration du peuple congolais, des institutions du pays et de la communauté internationale. Chose qui amène Lumuna Ndubu à conclure que son Félix Tshisekedi va gagner le pari, contrairement à la prophétie des malheurs contenue dans la déclaration du parti d'Adolphe Muzito, ancien premier Ministre. Il continue dans sa réflexion en disant que « tous peuvent aider Tshisekedi à faire de la RDC un paradis terrestre où il fait bon vivre ; car il en a les atouts. Le rire devra céder place à la colère, à la lutte âpre pour sauver notre pays la République Démocratique du Congo».