Algérie: Zones d'ombre - Le raccordement à l'électricité et au gaz, une priorité nationale

Alger — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a affirmé lors d'une réunion avec les présidents de certaines Assemblées populaires communales (APC), l'engagement de son secteur à prendre en charge les préoccupations relatives au raccordement des zones d'ombre et des exploitations agricoles au gaz et à l'électricité, qualifiant cette démarche de "priorité nationale absolue", a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Energie a reçu, en compagnie du médiateur de la République, Karim Younes, le 14 février (dimanche) au siège de son département ministériel, des présidents de plusieurs APC des wilayas de M'Sila, Béjaïa et de Tizi Ouzou, accompagnés d'un nombre de représentants de la société civile de ces wilayas", lit-on dans le communiqué posté par le ministère sur sa page Facebook.

Le ministre a écouté "attentivement" les préoccupations soulevées et passé en revue, en présence du Directeur général du département gaz et électricité au ministère, un ensemble de projets en cours de réalisation et inscrits dans ces zones, ainsi que la cartographie des zones classées parmi les zones d'ombre", détaille la même source.

Faisant part de la "disposition et de l'engagement du ministère à prendre en charge les dossiers soulevés, M. Attar a, toutefois, évoqué les problèmes qui entravent le Groupe Sonalgaz concernant le raccordement et l'approvisionnement de certaines zones en gaz et en électricité", au vu, a-t-il expliqué, de " l'existence d'oppositions aux projets en raison de leur implantation sur des terrains privés".

Concernant ces problèmes, le ministre a attiré l'attention des maires, quant à " la nécessité d'agir en vue de remédier à ces problèmes, et ce dans le but de parachever et d'entamer plusieurs projets à l'arrêt".