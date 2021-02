Congo-Kinshasa: C1-CAF/Phase des groupes - V.Club battu par Simba à Kinshasa

Un but à zéro, c'est par une défaite à domicile que l'AS V.Club a débuté la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique, surpris au stade des Martyrs par Simba SC de Tanzanie.

L'As V.Club de Kinshasa a effectué une sortie ratée en première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique. Le club vert et noir de la capitale a été surpris à domicile, le vendredi 12 février au stade des Martyrs, par Simba SC de Tanzanie, par un but à zéro. L'ancien joueur du FC Saint-Eloi Lupopo, Chris Mugalo, a inscrit l'unique but de la partie sur penalty à la 61e minute.

Pour ce match, l'entraîneur Florent Ibenge a placé le portier camerounais Omosola Medjo dans les perches, et dans le champ, Ernest Luzolo Sita, V. Assie Koua, O. Ouattara, le capitaine Djuma Shabani, Amédée Masasi, Papy Tshishimbi (remplacé par Mayamba Mukokiani à la 57e minute) , S. Yacoub (remplacé par Zemanga Soze à la 73e minute), Fiston Kalala Mayele (remplacé par Jérémie Mumbere à la 57e minute), Lilepo Makabi (remplacé par Ricky Tulengi à la 64e minute), et J. Kalenda (remplacé par Dicapel Moloko à la 73e minute).

Au terme de cette défaite à la maison, le coach Florent Ibenge a déclaré en conférence d'après match : « J'ai dit que nous avons raté notre match. C'est la détermination avant tout qui nous a manquée. Quand nous jouions ce match-là, nous avons eu l'impression comme si on jouait un match amical. Simba est une équipe qui garde bien le ballon et nous avons justement travaillé sous pressing. C'est pour la première fois de voir une équipe de V.Club aussi peu déterminée, à avoir aussi peu d'envie alors que c'était un match hyper important. Dans ce genre de match, on n'a pas besoin de motiver quelqu'un, mais là, on a rien vu et nous n'avons pas été à la hauteur du match », a expliqué Florent Ibenge, entraîneur de V.Club, en conférence de presse d'après-match.

Et il a ajouté : « On avait opté pour des éléments qui ont montré à l'entraînement qu'ils pouvaient embêter cette équipe. Je crois qu'aujourd'hui on y était pas, quand vous jouez un match de la CAF, vous ne laissez pas jouer l'adversaire, même s'il est bien en place. Nous avons eu des possibilités et on aurait dû être beaucoup plus conquérant à domicile. Nous avons perdu le premier match, il faut accepter et travailler. Il reste encore cinq matchs et rien est encore perdu ».

Le prochain match, c'est le 23 février à Khartoum contre El Merreikh du Soudan.