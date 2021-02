Congo-Brazzaville: Lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme - Le Congo obtient une subvention d'environ 37 milliards de FCFA

Dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, l'Union européenne ( UE ) et la France, à travers le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, viennent d'octroyer à l'Etat congolais une somme de trente-sept milliards de FCFA. L'annonce a été faite le 11 février.

« Dans un contexte complexe lié à la crise de la Covid-19, l'ambassade de France et la délégation de l'Union européenne au Congo félicitent les équipes du ministère congolais de la Santé, les acteurs communautaires et les représentants de la société civile du comité de coordination nationale des projets financés par le FM-STP (CCN) ainsi que le secrétariat du Fonds mondial pour la réussite de ce long processus. La soumission des demandes de financement a, en effet, abouti dans les délais impartis à la signature de ces subventions pour la période 2021-2023. A travers nos missions diplomatiques au Congo, la France et l'UE, principaux contributeurs de ce Fonds mondial se félicitent de cette contribution », ont déclaré les représentants de l'ambassade de France et de l'UE au Congo.

Spécifiant le processus de gestion de ces fonds, l'ambassade de France et la délégation de l'UE au Congo ont précisé que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'ONG humanitaire Catholic Relief Services (CRS) ont été sélectionnés par le secrétariat du Fonds mondial pour être les principaux récipiendaires de ces financements.

Selon les donateurs, cet appui substantiel permettra de poursuivre efficacement le soutien à la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme au Congo. Ceci, en étroite collaboration avec les programmes du ministère de la Santé et les organisations communautaires impliquées.

« L'ambassade de France et la délégation de l'UE se réjouissent du haut niveau de ces financements au bénéfice direct de la population congolaise », ont-ils ajouté, tout en rappelant que le Fonds mondial a aussi contribué, pour un montant de plus de deux milliards de FCFA à la riposte nationale contre l'épidémie de Covid-19 au Congo.

Par ailleurs, la somme de trente-sept milliards de FCFA est issue de la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui s'est tenue en octobre 2019 à Lyon, sous le leadership du président français, Emmanuel Macron. Une conférence au cours de laquelle environ onze milliards d'euros ont été collectés. Ce qui représente le montant le plus important jamais levé pour une organisation multilatérale de la santé et constitue un exemple palpable démontrant que les contributions de la Commission européenne et des Etats membres de l'UE ont augmenté d'environ 20 %, représentant ainsi près de la moitié du financement total du Fonds mondial pour la période 2021-2023, soit cinq milliards d'euros.

« Ces soutiens combinés de la commission européenne et des Etats membres de l'UE illustrent la capacité de l'équipe Europe à apporter des réponses à des problématiques complexes qui, de plus en plus, exigent une action collective, rapide et décisive », ont-ils encore souligné avant de conclure que la France est associée à cette réussite à travers la mise à disposition par expertise France d'une équipe de huit experts nationaux et internationaux qui ont soutenu les parties prenantes congolaises tout au long de ce processus.