Congo-Brazzaville: Vaccination - Bientôt l'introduction du module PEV dans le programme de formation des professionnels de santé

L'incorporation du module Programme élargi de vaccination (PEV) dans la formation médicale universitaire, dans les programmes de formation des infirmiers, sages-femmes et autres professionnels de santé est au centre d'un atelier organisé par le PEV en collaboration avec l'OMS depuis ce lundi 15 février 2021.

L'organisation de cet atelier de quatre jours à Kinshasa répond au souci de renforcer l'enseignement et l'apprentissage de la vaccination dans le programme de formation de base existant des professionnels de santé, de renforcer les capacités des enseignants dans l'identification des notions de base sur la vaccination, utiles pour la révision de programmes de formation des prestataires, notamment des médecins, des infirmiers et sages-femmes. Le secrétaire général à la santé, Sylvain Ramazani, qui a ouvert cet atelier a reconnu son importance dans la mesure où il offre un cadre de réflexion et de discussion entre les différents participants pour casser le fossé entre la formation et la pratique. Il a, par ailleurs, souligné que cet atelier s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat qui a fait de la couverture santé universelle l'une de ses priorités afin de faire en sorte que tout Congolais partout où il se trouve puisse avoir accès aux services et prestations de soins de qualité sans pour autant se ruiner.

Toutefois, pour délivrer les prestations et services de qualité, le secrétaire général à la santé a reconnu qu'il ya un volet important de la qualité des ressources humaines. « La qualité des ressources humaines dépend du cursus de formation de ces personnes », a-t-il insisté. Il a également encouragé les participants à bien travailler durant ces quatre jours pour produire des outils standardisés. « Je voudrai vous encourager à discuter à cœur ouvert pour arriver à produire des outils standardisés qui vont aider à améliorer le module de formation dans le cursus de formation des différents acteurs à des différents niveaux pour nous permettre in fine d'améliorer la qualité de prestation des services de soins en ce qui concerne la vaccination auprès des services bénéficiaires », a-t-il précisé.

La directrice du PEV, Dr Elisabeth Mukamba, s'est dit confiante quant à l'aboutissement de cet atelier. « Nous sommes confiante qu'à l'issue de cet atelier l'importance de la vaccination et l'incorporation du PEV dans le curricula de base de ce que nous sommes en train de produire en termes des médecins, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes seront réalisés. Nous voulons que dès que ces médecins, infirmiers, sages-femmes et autres prestataires sortent de l'université qu'ils savent qu'est-ce que le PEV, quelles sont les implications pour avoir une vaccination de routine optimale et avoir une immunité qu'il faut pour les enfants », a-t-elle fait savoir.

Elle s'est aussi dite confiante quant au partenariat avec les différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé. Et de poursuivre, « nous sommes confiants que ce partenariat que nous avons déjà débuté dans bien d'autres domaines, nous allons le poursuivre jusqu'à relever davantage le domaine de renforcement des capacités de tous les prestataires qui sont produits pour renforcer les aspects de la vaccination à côté de tous les autres aspects du domaine de la santé ».

Pour sa part, le Team leader de l'OMS, Marcelin Nimpa, a souligné l'importance de la vaccination dans la réduction de la mortalité dans le monde. « La vaccination permet d'éviter de milliers de décès dans le monde. Grâce à la vaccination, on a pu éradiquer certaines maladies dont la variole, atteindre la certification de la région africaine pour la lutte contre la polio. Aujourd'hui, devant les menaces de santé publique de l'heure comme la Covid, Ebola, la vaccination est encore l'un des derniers remparts. Tant d'évidences qui montrent que la vaccination reste un des programmes de santé publique majeurs dans tous les pays en particulier dans les pays en développement.. La vaccination est importante pour sauver des vies », a-t-il indiqué.

Cependant, a-t-il fait remarquer, nos programmes de vaccination font face à de nombreux défis, notamment le déficit quantitatif et qualitatif en ressources humaines. La vaccination, a-t-il renchéri, ne saurait se dérouler sans trois acteurs majeurs à savoir le vaccin, le vaccinateur et le vacciné. « Il ne saurait avoir la vaccination sans vaccin mais également, il ne saurait avoir la vaccination sans vaccinateur et sans vacciné d'où toute la pertinence de cet atelier », a-t-il laissé entendre.

Se fiant à une étude réalisée sur les causes de faible performance dans la vaccination, Marcellin Nimpa a cité comme facteur le manque de formation dans les universités. « On s'est rendu compte que plusieurs enseignants ne disposaient pas des modules actualisés de formation pendant la période pré emploi mieux encore plusieurs n'avaient pas reçu de recyclage pour pouvoir actualiser leur curricula de formation mais aussi adapter cette formation aux besoins de terrain », a-t-il renchéri.