Congo-Brazzaville: Littérature - « Les secrets des ménages », le nouveau recueil de nouvelles de Malachie Ngouloubi

Co-publié par les éditions MCN et L'Harmattan en décembre dernier, le livre « Les secrets des ménages » est un condensé d'histoires sur les relations de couples et leurs revers. Des histoires insolites inspirées du vécu des uns et de l'observation de la société par l'écrivain Malachie Cyrille Ngouloubi.

Les secrets des ménages, Le placenta dérobé, Délices et déchéance pour une fée, La flagrance d'un cœur instable et Quand se venge une femme, sont les cinq nouvelles que regorge la dernière publication de Malachie Cyrille Ngouloubi. Présenté en 71 pages, l'ouvrage est un reflet des scènes de couples variées, toutes inspirées de la vie à deux, solide ou éphémère. Par ailleurs, il se veut accessible pour les jeunes et les adultes, à la manière d'un « mbongui livresque », tout en démasquant subtilement les faillites possibles de la condition humaine.

S'agissant du recueil phare, titre éponyme de l'ouvrage, il emmène à une vraie réflexion surtout pour ceux qui n'ont pas encore emprunté le train du mariage. Après avoir terminé ses études supérieures et obtenu un emploi, Tarazou ressent le désir de partager sa vie avec sa campagne ainsi que d'aménager ensemble. Au bout de quelques temps de cohabitation entre sa conjointe et sa belle-mère, le torchon brûla dans la maison, au point où le jeune homme fut contraint de se trouver un autre domicile.

Croyant pouvoir vivre paisiblement, Hélène, la femme de Tarazou, va devoir faire face à l'infidélité de son partenaire avec la compagne de son ami Lori-Ndoré qui était son voisin immédiat. N'ayant pas pu supporter cette mésaventure, Hélène divorça. Tarazou n'hésita pas, quelques temps après, de prendre pour épouse celle qui lui avait éperdument fait tourner la tête à cause d'une habitude invraisemblable.

En parcourant le recueil de nouvelles, on s'aperçoit que ce que Tarazou croyait être un trésor, n'était en réalité qu'un grand malaise que Gisèle sa nouvelle épouse tentait de dissimuler. « Son obstination inspira Tarazou qui se mit à explorer une piste qui lui vint à l'esprit... chaque nuit, Gisèle urinait, sans le vouloir, au lit, une anomalie congénitale appelée Énurésie (incontinence d'urine chez l'enfant, d'origine psychologique) ... Pour que son époux ne s'en aperçoive et qu'elle se mette à l'abri des médisances de leurs proches, le stratagème possible pour elle, c'était de mettre en pratique cette recette acquise de sa mère : le lavage régulier des draps du lit conjugal », indique l'ouvrage, aux pages 16 et 17.

Comme l'enseigne une sagesse africaine, l'eau déjà renversée, est impossible à contenir dans un récipient, quel qu'il soit. Tarazou ne savait plus que dire et que faire. Il était donc au bout de son latin et ne cessait de philosopher. Le jeune homme regarda fixement le beau visage de Gisèle, médita cette beauté, monologua graduellement et se dit : le feu de cime n'en est pas toujours un.

A travers ce titre, l'auteur souhaite faire comprendre au lectorat, surtout à ceux qui ne sont pas encore mariés que « le mariage n'est pas une partie de plaisir, c'est une école ». Ainsi, baser son choix de partenaire uniquement sur ses fantasmes ou sa convoitise, peut très vite déchanter. « D'où la nécessité de s'instruire, de murir et de se sentir prêt pour franchir le cap », conseille l'auteur.

Avec des histoires très proches les unes des autres rédigées dans un langage simple et un ton quelque fois comique, les recueils de cette nouvelle sont pleins de rebondissement. Ils abordent de réels problèmes de ménages tels : la vie à deux, l'adultère, la débauche juvénile, les secrets dans le mariage, le mensonge, la trahison, la culpabilité, le manque de confiance, la maturité, l'influence de la religion sur l'amour, la stérilité, la maladie, etc.

Notons que « Les secrets des ménages » est le neuvième ouvrage de l'écrivain congolais Malachie Cyrille Ngouloubi, après sa première publication en 2017 d'un recueil de poèmes intitulé « Le Soleil des élites ».