Maroc: La ligue des associations régionales dénonce l'atteinte au Maroc et à ses institutions sacrées par la chaine algérienne "Echourouk"

Rabat — La ligue des associations régionales a dénoncé vigoureusement l'atteinte au Maroc et à ses institutions sacrées par la chaine algérienne "Echourouk".

La Ligue a annoncé, dans un communiqué, avoir suivi avec beaucoup d'exaspération les contenus offensant de la chaine algérienne Echourouk, qui sont aux antipodes des valeurs morales et des principes de base de l'exercice de la profession.

Etant donné que cette chaîne algérienne a fait part d'une agressivité sans égal et d'une méchanceté contre un peuple qui était et continue à s'élever contre ses comportements de maladresse, "nous condamnons fermement cette déviation médiatique abjecte et la campagne méthodiquement dirigée par un groupe de voyous pour nuire au Maroc et à ses institutions sacrées", ajoute le communiqué.

Tout en appelant à éviter de tomber dans les travers de la haine et de la discrimination entre les deux peuples, la ligue des associations régionales a affirmé son ferme engagement à défendre l'intégrité territoriale du Royaume et ses institutions sacrées, et à construire une nation unifiée, fondée sur la liberté, la justice et la démocratie.