Namibie: CAN U20 2021 - Namibie U-20 VS Centrafrique U-20, match de novices

Nous sommes le lundi 15 février 2021, au lendemain du lancement de la 22e édition de la CAN U20 2021, qui se tiendra du 14 février au 4 mars 2021, en Mauritanie. Et, l'équipe U20 de la Namibie et celle de la Centrafrique, qui participent pour la première fois à cette compétition, s'affrontent dans le cadre de la 1re journée du groupe B, à 19h GMT, au stade Cheikha Ould Boïdiya.

Les U20 de la Namibie vont se mesurer ce lundi 15 février 2021 aux U20 de la Centrafrique. Notons que les deux équipes sont à leurs premières participations à une phase finale de CAN U20.

En effet, c'est un match historique que s'apprête à disputer les Youngs Warriors de la Namibie contre les jeunes Fauves de la Centrafrique.

De leur côté, les namibiens ont été les finalistes malheureux de la dernière coupe COSAFA U20, battus 1 - 0 par la Mozambique, le 13 décembre 2020. Ils viennent donc à ce tournoi avec la volonté de faire mieux que cette finale perdue.

Quant aux jeunes fauves, ils portent toute une nation sur leurs épaules. Et cela grâce à cette qualification en CAN U20, qui est la première participation du pays à une phase finale de CAN toutes catégories confondues. Ils avaient même été accueillis en héros en décembre dernier à Bangui, au retour de la qualification. Le coach Sébastien Ngato, aura fort à faire.

Bonne chance aux deux équipes !