Mozambique/Ouganda: CAN U20 2021 - L'Ouganda bat le Mozambique et prend la tête du groupe A

L'Ouganda commence bien la CAN U20 2021. Les Cranes juniors viennent de prendre la tête du groupe A de la compétition après leur victoire 2-0 sur le Mozambique.

Après une première période qui s'est achevée sur un nul (0-0), Kakooza Derrick ouvre le score pour l'Ouganda à la 57e minute sur penalty. Bien entrés dans le match, les Cranes mettent la pression et corsent l'addition à la 86e minute par Steven Serwadda. Score final, 2-0.

Grâce à cette victoire, l'Ouganda prend la tête du groupe A devant le Cameroun vainqueur de la Mauritanie (1-0) dimanche. Les Mourabitounes sont 3è de leur poule et le Mozambique dernier.

🚨 FULL TIME! 🇺🇬 2-0 🇲🇿

The Cranes clinch all three points in their first group stage match of #TotalAFCONU20! ✅#UGAMOZ pic.twitter.com/oMgrt3vgde

- #TotalAFCONU20 (@CAF_Online) February 15, 2021

