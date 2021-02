Afrique de l'Ouest: Le Maréchal Idriss DEBY ITNO nommé Monsieur DJIME ADOUM Ambassadeur Itinérant à la Présidence de la République, Envoyé Spécial du Tchad pour le Sahel.

Par Décret N°0159/PR/2021 du 11 février 2021, le Maréchal Idriss DEBY ITNO nommé Monsieur DJIME ADOUM Ambassadeur Itinérant à la Présidence de la République, Envoyé Spécial du Tchad pour le Sahel. Ce haut fonctionnaire tchadien et ancien ministre de l'Agriculture occupait depuis 2013 le stratégique poste de Secrétaire exécutif du CILSS (Burkina Faso) avant de regagner NDjaména fin décembre 2020. Consécration d'un brillant parcours ponctué par des succès éclatants. Focus

Le Dr Adoum possède plus de trente-cinq ans d'expérience en tant que leader dans l'agriculture, la résilience, le suivi et l'évaluation, et le leadership et la gestion de haut niveau. En tant que Secrétaire Exécutif du Comité Permanent Inter-Etats pour la Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), couvrant 13 pays membres d'Afrique de l'Ouest, Dr. Adoum a dirigé un rajeunissement de l'organisation avec des succès de programmation et de développement de projets.

À peine 3 mois après le début de sa mission, il a établi des relations solides avec les principaux donateurs tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'USAID, et a obtenu plus de 500 millions USD de fonds de projet.

Au cours de sa nomination de sept ans en tant que directeur, il a triplé ses revenus et sa visibilité et a ajouté de nouveaux pays membres. Il est un conférencier recherché dans les forums internationaux. Le Dr Adoum est membre du conseil d'administration de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) à Washington, D.C.

Avant sa direction au CILSS, le Dr Adoum a été sollicité comme conseiller technique pour le développement rural auprès du président du Tchad. Il a développé des stratégies clés pour les départements de l'agriculture et de l'irrigation et celui de l'élevage et des ressources animales. Il a réaligné leurs objectifs stratégiques pour s'assurer qu'ils cadrent bien avec la vision présidentielle de faire en sorte que le Tchad atteigne ses objectifs d'autosuffisance alimentaire et de réduction de la pauvreté. Après 18 mois dans cette fonction, le Dr Adoum a été nommé par le Président au poste de Ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation.

Au cours de son mandat de 18 mois en tant que ministre, il a réorganisé l'ensemble du département tant au niveau programmatique que managérial et a mis en œuvre des plans et des actions stratégiques pour s'attaquer au double problème de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. Ces efforts ont abouti à des récoltes records en 2013. De là, il a été nommé à la tête du CILSS en 2013.

La carrière du Dr Adoum couvre des postes internationaux et nationaux aux États-Unis. Pendant 7 ans, le Dr Adoum, dans son poste au National Institute for Food and Agriculture (NIFA) de l'USDA à Washington, DC, a fourni des conseils sur la planification stratégique, les plans de suivi des performances, la collecte et l'analyse des données, et était responsable du budget et de la performance. processus d'intégration dans le cadre de la planification stratégique de l'Agence. Il a conseillé les responsables de programmes nationaux et les partenaires d'exécution à travers les États-Unis sur la mesure du rendement, l'évaluation et les rapports d'impact.

Il a été responsable du programme d'évaluation dans la mission de l'USAID / Tchad en tant qu'entrepreneur de services personnels (PSC). Au cours de son mandat, il a affiné les objectifs de la mission et supervisé le suivi et l'évaluation de l'ensemble du portefeuille de 14 projets de la mission. Avec le ministère tchadien de la planification et de la coordination, il a développé des méthodes de collecte et d'analyse des données et a formé les fonctionnaires du GOC à leur utilisation efficace.

Au début de sa carrière, il a travaillé sur le terrain en tant qu'agronome en chef et directeur de projet chez CARE International dans le nord du Tchad. Il a mis en place des activités de recherche et de démonstration dans les domaines de l'agriculture, de la vulgarisation agricole, de l'agroforesterie, des relations de commercialisation et de commercialisation, en introduisant de nouvelles cultures et de nouvelles technologies pour la production et la gestion des cultures.